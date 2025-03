Carrera Lilo y Stitch: fecha y lugar sobre el evento deportivo en CDMX

El emblemático extraterrestre azul llega a la CDMX a través de un evento deportivo sin precedentes. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

“Ohana significa familia”. El próximo 18 de mayo de 2025, la Ciudad de México será el escenario de un evento único: la carrera temática de Lilo y Stitch, organizada como parte de la promoción del esperado live action de Disney. Según los organizadores, esta actividad, denominada “Magic Run”, se llevará a cabo en la avenida Zacatépetl, junto al centro comercial Perisur, y promete ser una experiencia inolvidable para los fanáticos de todas las edades.

De acuerdo con la información publicada por Oh My Disney LA, la entrega de números y paquetes para los participantes se realizará un día antes, el sábado 17 de mayo de 2025, en el estacionamiento de Perisur. Aunque el horario exacto de la carrera aún no ha sido confirmado, se recomienda a los asistentes llegar temprano, ya que las actividades físicas comenzarán a las 6:45 de la mañana.

Organizan carrera ante la llegada de Lilo y Stitch a la pantalla grande. Foto: (Magic Run)

Detalles de inscripción y precios para la carrera Lilo y Stitch

La inscripción para la carrera está disponible desde el 11 de marzo de 2025 a través del portal oficial de Disney Magic Run. Los interesados también tendrán la opción de registrarse el día de la entrega de kits, aunque con un costo mayor. Este evento está diseñado para toda la familia y ofrece tres modalidades: una caminata de 3 kilómetros (1,86 millas) y carreras de 5 kilómetros (3,1 millas) y 10 kilómetros (6,2 millas).

Los precios varían según la modalidad y el momento de inscripción. Para la caminata de 3 kilómetros, el costo regular será de 550 pesos mexicanos, mientras que el precio en la Expo, el día de la entrega de kits, será de 650 pesos. Por otro lado, las carreras de 5 y 10 kilómetros tendrán un costo regular de 700 pesos, que aumentará a 800 pesos en la Expo. Todos los participantes recibirán una playera temática de Stitch y una medalla conmemorativa, lo que añade un toque especial a esta experiencia deportiva.

El regreso de Lilo y Stitch a la pantalla grande

La carrera forma parte de la estrategia promocional del live action de Lilo y Stitch, que llegará a los cines el 23 de mayo de 2025. Esta nueva versión del clásico animado está dirigida por Dean Fleischer-Camp, conocido por su trabajo en la película nominada al Oscar “Marcel the Shell with Shoes On”. El elenco incluye a Maia Kealoha como Lilo, Chris Sanders que retomará su icónica voz de Stitch, y actores como Zach Galifianakis, Ami Hill, Tia Carrere y Courtney B. Vance.

El tráiler de la película, que ya ha generado gran expectativa entre los fanáticos, mantiene la esencia de la historia original. En esta versión, se narra nuevamente la relación entre Lilo, una niña de Hawái, y Stitch, una criatura alienígena considerada un “experimento fallido” que encuentra refugio y amor en la Tierra. La película promete revivir las aventuras de estos entrañables personajes, acompañadas por la música de Elvis Presley, un elemento característico de la versión animada.

Live action Lilo y Stitch. Foto: Disney. © 2025 Disney Enterprises Inc. All Rights Reserved.

Esta edición de la “Magic Run” no solo busca atraer a los fanáticos de Lilo y Stitch, sino también ofrecer una experiencia que combine deporte, entretenimiento y la magia de Disney.