Migrantes prefieren quedarse en México y emprender sus propios negocios

Miles de migrantes optaron por quedarse en México antes que regresar a sus países de origen. EFE/ Juan Manuel Blanco

Desde el 20 de enero, el presidente Donald Trump endureció las políticas migratorias de Estados Unidos, cancelando la aplicación CBP One, además de aumentar el número de deportaciones así como del refuerzo de la seguridad en la frontera, razones que han hecho más complicado el ingreso para quienes viajan desde centro y Sudamérica.

Además, el gobierno mexicano cumplió su compromiso de reforzar la frontera norte con al menos 10 agentes de la Guardia Nacional, con el propósito de reducir el tráfico de fentanilo y los cruces ilegales hacia Estados Unidos.

Por estas razones, miles de migrantes han optado por establecerse en territorio mexicano e iniciar una nueva vida, donde el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum les ha ofrecido apoyos sociales.

Ciudad Juárez, una de las principales ciudades fronterizas de México, se ha convertido en un refugio inesperado para migrantes.

Muchos migrantes han decidido quedarse en México y emprender nuevos proyectos de vida, como es el caso de Karla García, una salvadoreña que ha encontrado en esta ciudad fronteriza una oportunidad para reconstruir su futuro.

Migrantes se reúnen en una de las principales plazas en la ciudad de Tapachula en Chiapas (México). EFE/Juan Manuel Blanco

García, quien llegó a México con sus tres hijos menores de edad, decidió no continuar su camino hacia Estados Unidos debido a las dificultades que enfrentaría bajo las políticas migratorias de Trump, que incluyen deportaciones masivas y la eliminación de la aplicación CBP One, utilizada para solicitar asilo desde las fronteras mexicanas.

García explicó que su decisión no fue producto de quedarse “varada” en México, sino una elección consciente motivada por las condiciones adversas que preveía en territorio estadounidense.

“No me quedé varada. Yo directamente, con todo lo que se me presentó en el camino, dije: ‘no’ (ir a Estados Unidos). No porque con tres menores de edad en Estados Unidos es bien difícil”, afirmó.

Un nuevo hogar en Ciudad Juárez

La historia de García es un ejemplo de cómo los migrantes están transformando su situación en México. Con los pocos recursos que tenía al llegar, alquiló un pequeño cuarto en Ciudad Juárez y, poco a poco, logró estabilizarse.

Ahora, ha establecido un negocio de comida típica salvadoreña, donde ofrece pupusas, un platillo emblemático de su país.

Los migrantes mexicanos también han resentido las duras políticas migratorias de EEUU. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

“Hay diferentes guisados. La de pollo, la de chicharrón con queso, frijol con queso. La revuelta lleva chicharrón, frijol y queso. Calabaza con queso. A las personas les ha gustado”, comentó García, quien ha encontrado en los habitantes de la ciudad un apoyo fundamental para su emprendimiento.

El caso de García no es aislado, pues en Ciudad Juárez y otras localidades fronterizas han visto un aumento en el número de migrantes que deciden quedarse en México, en lugar de intentar cruzar hacia Estados Unidos.

El sueño mexicano como alternativa al sueño americano

La decisión de García de quedarse en México ha sido respaldada por la comunidad local, que ha reconocido su esfuerzo por salir adelante. Ángel García, un residente de Ciudad Juárez que ha seguido de cerca su historia, destacó la valentía de la salvadoreña.

“Obviamente, buscaba el sueño americano, pero el sueño americano no siempre se logra. Y ahora ojalá se le haga realidad el sueño mexicano”, expresó en declaraciones a EFE.

Este fenómeno también pone de relieve el papel de México como un destino cada vez más relevante para los migrantes. Según datos del gobierno mexicano citados por EFE, el país ocupa el tercer lugar a nivel mundial en solicitudes de asilo, con 78.975 peticiones registradas en 2024, solo por detrás de Estados Unidos y Alemania.

En ciudades como Ciudad Juárez, los migrantes están demostrando que el “sueño mexicano” puede ser una opción viable frente a las dificultades del “sueño americano”.