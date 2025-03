Vinculan a proceso a Emilio “N” tras atropellar a compañero en la FES Acatlán

El alumno Emiliano N fue vinculado a proceso, es acusado por lesiones culposas. (FB/ La Expresión del Espíritu)

El pasado 12 de marzo ocurrió un incidente en el estacionamiento de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Un estudiante fue atropellado dentro de las instalaciones del plantel ubicado en Naucalpan, Edomex, lo que lo dejó en estado crítico y actualmente permanece hospitalizado en el Hospital de Traumatología de Lomas Verdes.

Ante la situación, la comunidad estudiantil alzó la voz y pidió justicia, ya que, de acuerdo a primero reportes, el presunto responsable huyo del lugar de los hechos.

Tras viralizarse la noticia en redes sociales, las autoridades correspondientes atendieron el caso y el alumno Emiliano “N” fue vinculado a proceso. Se le acusa de lesiones culposas, pues el joven habría arrollado a su compañero, quien sufrió severas lesiones en la cabeza y permanece hospitalizado en estado de coma inducido.

Finalmente un juez de control del Estado de México determinó que Emiliano enfrentará el proceso en libertad condicional, bajo ciertas medidas cautelares. De acuerdo con la resolución judicial, deberá pagar una fianza de 100 mil pesos mexicanos y tiene estrictamente prohibido salir del país o acercarse a la víctima.

La comunidad estudiantil de FES Acatlán pidió justicia para el alumno que fue atropellado (captura FB)

El caso ha generado atención tanto dentro como fuera de la comunidad universitaria, debido a la gravedad de las lesiones sufridas por la víctima y las circunstancias del incidente.

Por su parte, la FES Acatlán, ha señalado que está dando seguimiento al caso y brindando apoyo a la madre de Humberto. Sin embargo, el manejo inicial de la situación por parte de la universidad ha sido objeto de controversia. Según se ha señalado, en un primer momento se habría intentado minimizar o incluso ocultar los hechos, lo que generó críticas hacia la institución.

Hasta el momento la universidad no ha emitido declaraciones adicionales sobre estas acusaciones, pero ha reiterado su compromiso de acompañar a la familia de Humberto durante este difícil proceso. Mientras tanto la comunidad estudiantil también ha expresado su preocupación por el caso, exigiendo transparencia y justicia para su compañero.

Humberto de 19 años permanece hospitalizado e inducido en estado de coma. (especial)

Según compartió Fuerza Informativa Azteca, el estudiante fue puesto a disposición del Ministerio Público, mientras las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos. La detención de Emiliano se habría realizado el 14 de marzo y su traslado al penal de Barrientos se efectuó en el marco de las diligencias legales que buscan determinar su responsabilidad en el caso.

Por otro lado, la madre de Humberto compartió un mensaje por medio de redes sociales: “Las autoridades están mintiendo al dar entrevistas y diciendo que mi hijo ha tenido mejoría, eso no es cierto!!! Y a mí ellos me pidieron no dar entrevistas a nadie. Y no lo hice porque yo tampoco sabía a ciencia cierta lo ocurrido, pero ya mis abogados están al tanto, y al ver lo que están diciendo no se vale”, escribió.