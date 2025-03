Verástegui arremete contra de Noroña por proteger a ‘narcogobiernos’: “Tienen pactos de impunidad”

Eduardo Verástegui criticó las declaraciones de Noroña en relación al caso de Teuchitlán Credito: cuartoscuro - AP

Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, ha sido punto de especulaciones tras cuestionar los hallazgos de restos óseos al interior del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. Entre los principales enfoques de crítica resaltó la opinión de Eduardo Verástegui, activista político que evidenció su desacuerdo con la versión del funcionario.

¿Qué dijo Noroña? A través de redes sociales, el titular del Senado señaló al suceso como una disputa política incentivada por una "campaña típica de la derecha“; además de que atribuyó que el caso del crematorio clandestino estaba influenciado por un supuesto 'golpeteo mediático'.

El discurso de Noroña causó polémica al expresar su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, puesto que afirmó que no todos los zapatos encontrados en el crematorio clandestino pertenecían a personas desaparecidas. Además, señaló que las cifras relacionadas con el hallazgo no eran completamente precisas debido a que la investigación seguía en curso, por lo que las ‘sospechas’ desacreditaban al gobierno actual.

Eduardo Verástegui arremete en contra de Noroña

Ante la indignación de los hechos, el militante de ‘Viva México’ compartió una serie de publicaciones en ‘X’ donde manifestó que las sugerencias del presidente del Senado recaían en lo ‘vil y descarado’, ya que su jurisdicción dejaba entrever una ‘realidad privilegiada’ en alusión a los grupos criminales.

“El país puede estar incendiándose y el Presidente del Senado mexicano lo seguirá negando con tal de no responsabilizar a sus narco gobiernos”, escribió.

De igual forma, Verástegui calificó la postura de Noroña como un intento para proteger la militancia de los denominados “narcogobiernos”. En su preocupación, el activista consideró que México atraviesa una crisis humanitaria, donde la gestión no pretende asumir la responsabilidad por los hechos ocurridos en Teuchitlán, Jalisco.

“Si no hacen nada es porque no quieren. Tienen pactos de impunidad, tratos y deudas con aquellos que les ayudaron a llegar al poder. Los mexicanos lo sabemos, no pueden seguir engañándonos”, aludió.

En razón de ello, el productor exigió al gobierno de la Cuarta Transformación en dar la cara con una respuesta clara y certera respecto a los múltiples reportes de fosas clandestinas en el país, así como los recientes hallazgos del 'campo de exterminio' de los cuales se sabía su existencia y no se erradicó de forma oportuna: "Lo de Teuchitlán es una tragedia, es parte de la realidad que viven muchas partes de México".

A modo de conclusión, el activista político refrendó que el movimiento de izquierda ha adoptado las prácticas que en su momento criticó de los gobiernos anteriores: “Tenemos que sacarlos a patadas. Por el bien de México, tenemos que estar unidos”, finalizó.