Suman más de mil 100 cámaras de vigilancia que han sido desmanteladas en Sinaloa

Parte de las acciones de retiro (SSP Sinaloa)

Durante el pasado lunes 17 de enero las autoriades de Sinaloa realizaron el retiro de cámaras de vigilancia irregulares en Culiacán, específicamente en la sindicatura de Costa Rica; suman miles de estos equipos hallados en la entidad.

Los hechos fueron informados por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado a través de un comunicado en redes sociales. Se trató de 32 equipos alámbricos y otros cuatro que contaba con capacidad para realizar zoom, tomas panorámicas e inclinación.

Los esfuerzos suman el aseguramiento de más de mil equipos colocados en la vía pública. Las autoridades señalan que ninguno de los equipos que ha sido desactivado cuenta con un enlace al C4i, el cual está encargado de recibir llamadas de emergencia, así como denuncias anónimas.

Equipo asegurado recientemente (SSP Sinaloa)

"Cabe señalar que el total acumulado, luego de estos operativos, es de 1,158 cámaras retiradas de estructuras públicas desde que inició este operativo", es parte de lo informado por las autoridades estatales.

La Secretaría de Seguridad del estado reconoce que, en ocasiones, este tipo de material es usado por miembros de la delincuencia organizada con el objetivo de seguir las actividades de las instituciones de seguridad.

Ean las acciones recientes participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), quienes contaron con el apoyo de efectivos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), y la SSP y la Fiscalía del estado.

Participaron diversas instituciones de seguridad (SSP Sinaloa)

El informe de las autoridades estatales reitera que la colocación de este tipo de dispositivos, por parte de particulares, no está permitido por la ley y que cualquier persona puede denunciar a los números de emergencia la colocación de este tipo de cámaras.

Cámaras de vigilancia en Navolato

Fue a finales de febrero pasado que las autoridades del estado gobernado por Rubén Rocha Moya informaron sobre la desarticulación de un sistema de vigilancia en Navolato.

En dicha ocasión el equipo encontrado consistió en ocho cámaras PTZ inalámbricas (panorámicas, con inclinación y zoom),otras 11 cámaras fijas alámbricas, cuatro equipos Access Point para Internet y un par de celdas fotovoltaicas, esta últimas usadas para dar energía a los dispositivos inalámbricos.

Feliciano Castro Meléndrez, Secretario General de Gobierno (Gobierno de Sinaloa)

Por su parte, el 22 de enero pasado el titular de la Secretaría General del Gobierno de Sinaloa, Feliciano Castro Meléndrez, descartó que un centro de monitoreo presuntamente ligado al crimen organizado haya vulnerado al de las autoridades.

“Este centro de comunicación que detectan y aseguran es de la delincuencia organizada, no tiene conexión. El C4 tiene las medidas de seguridad para efecto de que este no sea vulnerado como tal, en ese sentido no hay riesgo alguno", comentó.