“Ser carroñero es no resolver las desapariciones”, responde Ricardo Anaya a Noroña tras críticas por caso Teuchitlán

No tenemos un problema de falta de leyes es que no se aplican: Ricardo Anaya sobre Rancho de Teuchitlán, Jalisco Credito: cuartoscuro

Ricardo Anaya, senador del Partido Acción Nacional (PAN), respondió a los comentarios en su contra por parte de Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, quien lo señaló de hipócrita por criticar la postura del gobierno federal entorno al Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, que presuntamente era un campo de exterminio y adiestramiento del crimen organizado.

El senador panista reprochó que Noroña acusó a la oposición de implementar una “campaña carroñera” en contra de Morena tras el hallazgo del rancho, aseverando que el considera carroñero minimizar las desapariciones en México e insultar a sus adversarios, en vez de resolver el problema.

“Carroñero es no reconocer la magnitud del problema, carroñero es no recibir a las madres buscadoras, carroñero es no ponerse del lado de las víctimas, carroñero es minimizar lo que está sucediendo, carroñero es no convocar a la unidad nacional para resolver el problema y dedicarse a insultar a los opositores”, dijo en una entrevista con medios de comunicación en el Senado.

Anaya afirmó que la mitad de la personas que aparecen en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas fueron reportadas como tal durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, puntualizando que en un sexenio se duplicó la cifra de lo acumulado en los últimos 60 años.

“La magnitud del problema ya es difícil de comprender, existe un registro de personas desaparecidas desde hace aproximadamente 70 años, este registro empezó en 1952. La mitad de todas las personas desaparecidas que están en ese registro desaparecieron durante el sexenio de López Obrador y en lo que va de la actual administración, la mitad.

“Es decir, en un sexenio se ha acumulado lo que se había acumulado en 60 años, de ese tamaño es la crisis de personas desaparecidas en nuestro país”, puntualizó.

Por ello, insistió en calificar como carroñero “no ponerse a trabajar para resolver el problema”, asegurando que la oposición apoya a los colectivos de madres buscadoras y a las víctimas.

“Entonces, carroñero es no ponerse a trabajar para resolver el problema y andar insultando a los demás. Nosotros sí estamos del lado de las madres buscadoras, sí estamos del lado de las víctimas y sí queremos que se resuelva este gravísimo problema”, concluyó.

Ayer, Gerardo Fernández Noroña reconoció a Anaya por involucrarse en el caso de Teuchitlán e incluso hacer propuestas; no obstante, arremetió en su contra llamándolo hipócrita por supuestamente no actuar de una forma similar en la llamada guerra contra el narcotráfico, que ocurrió en el sexenio del expresidente panista Felipe Calderón.

“Me da mucho gusto que el senador Anaya sea tan crítico consigo mismo (...) Qué bueno que haga un análisis crítico y plantee, por primera vez en su vida, ponerse del lado de las víctimas aunque lo haga de manera hipócrita porque nunca le han interesado las víctimas del país ni el pueblo de México. Ahí está el sentido de su voto como legislador, todas sus votaciones son en contra del pueblo de México”, expresó.