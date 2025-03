El impacto global de “Moana 2″ en Disney+ supera expectativas y domina en México

Los ancestros la están llamando. ????Mira el nuevo tráiler de #Moana2, 28 de noviembre, solo en cines. (Crédito: Disney Studios LA)

Tras establecer un récord de taquilla en Estados Unidos, Moana 2 continúa arrasando a nivel global en streaming. La película registró 27.3 millones de visualizaciones en sus primeros cinco días en Disney+, posicionándose como el tercer mejor estreno de una película cinematográfica en la historia del servicio, y el más exitoso para un título de Walt Disney Animation Studios desde Encanto, lanzado en 2021, según The Wrap.

El impacto se ha registrado en varias regiones, incluyendo México, donde Moana 2 es la película más reproducida en la plataforma desde su estreno. Su llegada al streaming consolidando a la franquicia como una de las más importantes para Disney+. La película ya había superado los mil millones de dólares en taquilla global, convirtiéndose en el tercer título más exitoso en la historia del estudio, detrás únicamente de las dos entregas de Frozen.

El éxito responde en parte al crecimiento sostenido de la popularidad de Moana desde su lanzamiento en 2019. Según datos de The Wrap, la primera película acumula más de 1.400 millones de horas de visualización en la plataforma. Con ese antecedente, la secuela, originalmente concebida como una serie, fue reformulada como largometraje. Sin embargo, no termina ahí Moana, pues Disney ya prepara un live action de la primera película, la cual se espera que estrene en cines en julio de 2026.

