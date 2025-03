Clara Brugada inaugura Feria Nacional de Empleo para Mujeres; dónde y hasta cuándo estará en CDMX

Foto: Gob. de CDMX

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), inauguró la Feria Nacional de Empleo para las Mujeres, que ofrecerá más de cuatro mil 200 vacantes.

El evento que reunirá a cien empresas, se realizará en el Monumento a la Revolución para todas las mujeres que viven y transitan por la capital del país.

“Aquí hay 100 empresas, con más de cuatro mil empleos; buenos empleos, que las están esperando, para que las mujeres de la Ciudad de México pasen de la informalidad a la formalidad, o para que encuentren un empleo”, dijo.

La mandataria destacó que habrá vacantes en diversos giros, tanto en empresas como en instituciones gubernamentales.

Por lo que invitó a las mujeres a asistir al evento que estará este miércoles 19 y jueves 20 de marzo, de 09:00 a 15:00 horas.

Asimismo, señaló que en la capital del país con la creación del Sistema Público de Cuidados, se impulsará el desarrollo de las mujeres.

Para ello, en su administración se construirán 300 centros de cuidado y desarrollo infantil, casas de día para adultos mayores, espacios de rehabilitación para personas con discapacidad, lavanderías públicas gratuitas y comedores.

Estos se ubicarán principalmente en las 100 Utopías que se edificarán.

“No hay mejor política social que la política laboral. No hay mejor programa social que tener un empleo. Y no hay liberación de las mujeres si no se logra autonomía económica con un empleo”.

Finalmente, precisó que la Feria Nacional de Empleo para las Mujeres es organizada en conjunto con el gobierno federal, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Microferias de empleo en CDMX

Por otra parte, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México (CDMX) anunció la realización de microferias de empleo a lo largo de marzo, en diversas alcaldías de la capital del país.

Tlalpan

La microferia tendrá lugar al interior del Deportivo Villa Olímpica, ubicado en Insurgentes Sur y Periférico Sur s/n, colonia Parques del Pedregal. La cita es el martes 25 de marzo, de 10:00 a 13:00 horas.

Las vacantes que ofrecerán incluyen como guardia de Protección Federal; además de:

Kidzania

Animador de actividades infantiles

Vendedor cajero

Ayudante de cocina

Preparador de alimentos y bebidas

Auxiliar de mantenimiento en aire acondicionado

Pintor

Personal de limpieza

Cadebry

Programador JR

Auxiliar de soporte técnico

Mensajero/vendedor en moto

Jigafra

Almacenista

Analista de crédito y cobranza

Chofer repartidor

Telemarketing

Sanborns

Optometrista

Auxiliar en prevención de pérdidas

Cocinera

Ayudante de limpieza

Álvaro Obregón

Esta se realizará el miércoles 26 de marzo, dentro de las instalaciones de la alcaldía. La ubicación exacta es calle Canario s/n, esquina calle 10, colonia Tolteca.

Las empresas que participarán son:

Aviv

Circle K

Caminante

Si Ocean Service

Fay México

Total Play

“Intégrate a alguna de las 6 empresas que participarán en la Microferia de Empleo, el próximo 26 de marzo de 10 a 14 horas”, escribió.