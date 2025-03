Aunque Sheinbaum retiró iniciativa para reformar Ley del ISSSTE, trabajadores obtendrán beneficios mediante decretos

Ampliación de la jornada laboral, Martí Batres, ISSSTE

Este martes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, decidió dar marcha atrás y retirar su iniciativa de reforma a la Ley del ISSSTE, luego de sostener por horas una reunión con miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Así lo señaló el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal. Sin embargo, el titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, señaló en redes sociales que los “beneficios” que se buscaba encaminar con dicha reforma seguirán adelante, y se harán realidad a través de decretos que la propia mandataria buscará impulsar.

En su cuenta en la red social X, Batres, ex Jefe de Gobierno de la CDMX, indicó que la presidenta tomó la decisión a fin de continuar el diálogo con el magisterio sobre diversas temáticas.

Los trabajadores de la educación están inconformes con la propuesta de reformas al ISSSTE. Créditos: CNTE, ISSSTE

“No obstante, en virtud de que dicha iniciativa contenía beneficios muy importantes en materia de vivienda para l@s trabajador@s del Estado, maestras y maestros, tales como la condonación, quitas y congelamiento de deudas problemáticas o impagables de los acreditad@s de @FOVISSSTEmx, así como la recuperación de facultades para la construcción de vivienda social para l@s mism@s, la Presidenta otorgará estos beneficios a través de Decretos Administrativos que se publicarán próximamente” afirmó Batres.

En su momento, Sheinbaum señaló que la reforma a la Ley del ISSSTE proponía que sólo los trabajadores de confianza con altas percepciones, como el de la Presidenta de la República, sean quienes aporten un mayor porcentaje para el sistema de salud del ISSSTE.

Llegó a explicar además que que otro de los puntos más importantes de la iniciativa de reforma a la Ley del ISSSTE era la reducción de deuda para las y los beneficiarios con créditos en el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE).

“Este es un mensaje a las y los maestros de México: no vamos a nada que afecte a los maestros; al contrario, nuestro objetivo es seguir beneficiando a las y los maestros de México. Entonces es muy importante que haya un proceso de información y de trabajo. No vamos a aprobar nada que genere desconfianza o algún problema con las y los maestros (...) No hay necesidad de movilizaciones, no vamos a aprobar nada que ellos perciban que estamos afectando el desarrollo de su vida profesional y laboral”, puntualizó en febrero, poco después de haber enviado la iniciativa al congreso.