Revelan qué fue lo primero que se dijeron Maribel Guardia e Imelda Tuñón tras polémica batalla legal

Imelda Tuñón retomó su carrera artística en medio del conflicto legal que enfrenta con su suegra, Maribel Guardia. Y es que tras su fallida participación en Teatro En Breve fue llamada para protagonizar una versión musical de La Sirenita.

La viuda de Julián Figueroa asistió como invitada especial al programa Venga la Alegría este martes 18 de marzo para promocionar la puesta en escena. Sin embargo, también fue cuestionada sobre la denuncia que su suegra interpuso en su contra por presunta violencia familiar en perjuicio de su hijo.

Imelda Tuñón confirma que ya habló con Maribel Guardia

En esa misma entrevista, la actriz reveló que hace aproximadamente una semana y media habló con su suegra para aclarar algunos puntos relacionados con el menor de siete años.

“Fue hace aproximadamente una semana y media y pues todo alrededor de José Julián, preocupaciones de ella en torno al dentista y oftalmólogo y punto, se acabó. Cosas de su cuidado, citas que quedaron pendientes para que las retomara yo”, comentó.

Y es que el menor estuvo bajo el resguardo de Maribel Guardia durante aproximadamente un mes debido a las investigaciones sobre el caso, por lo que ella se encargó de cubrir todas sus necesidades.

Sin embargo, el niño regresó con su madre a principios de marzo por autorización de las autoridades capitalinas y ella debe atender todas sus necesidades mientras se resuelve el caso.

“Creo que esto es un escape. Tenía desde finales del año pasado, desde noviembre, que no hacía obras de teatro. Yo siento que estar en ensayos y estar pensando que tienes un proyecto en puerta te hace distraerte, si me está ayudando y me tiene feliz”, comentó Tuñón.

Hasta el momento, Maribel Guardia no ha revelado nada sobre su supuesta llamada con Imelda Tuñón.

Maribel Guardia comparte mensaje en medio de su conflicto legal con Imelda Tuñón

La famosa actriz costarricense, quien se ganó el cariño del público mexicano con su talento y profesionalismo en icónicos proyectos, reapareció en su cuenta oficial de Instagram para compartir un mensaje que muchos usuarios relacionaron con la disputa familiar, legal y mediática con su nuera.

"La verdadera paz no es aquella actitud que vives en los momentos de calma, es la actitud que demuestras desde lo profundo de tu ser en los momentos difíciles“, escribió.