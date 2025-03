Emiliano Aguilar revela la razón por la que no quiere tener contacto con Pepe Aguilar

Emiliano, hijo mayor de Pepe Aguilar, dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde no dio detalles sobre la identidad y vínculo con la persona fallecida. (emiliano_aguilar.t / Instagram)

Emiliano Aguilar, hijo mayor del ídolo del regional mexicano, Pepe Aguilar, anhela retomar la relación con su padre, la cual se fracturó en 2017, cuando el joven fue detenido en una aduana por agentes fronterizos al intentar ingresar ilegalmente al país a cuatro ciudadanos chinos.

Sin embargo, el reencuentro podría darse en un futuro, debido a que Emiliano Aguilar tiene un motivo de peso para mantener a su padre alejado de su vida y de la de su hija, quien no conoce a su famoso abuelo.

En una reciente entrevista para el pódcast El Bordo entertainment, Emiliano Aguilar habló sobre el distanciamiento, las polémicas que involucran a sus medios hermanos y los ataques que permanentemente recibe Pepe Aguilar en redes sociales.

"Mi papá es una buena persona, siempre lo he dicho. Siento que no se merece todo el 'hate' que le están tirando", dijo Emiliano en defensa de Pepe Aguilar.

Emiliano Aguilar pide un alto al ‘hate’<i> </i>que recibe su padre

Emiliano, quien de cierta manera ha abonado a polémicas que involucran a sus medios hermanos Leonardo y Ángela Aguilar, indicó que, en lo que respecta a su padre, el acoso digital del que es objeto es injustificado: “Mi papá es una buena persona, siempre lo he dicho. Siento que no se merece todo el ‘hate’ que le están tirando”.

En 2024, Emiliano Aguilar incursionó con éxito en el rap. Hasta el momento, ha lanzado seis sencillos, los cuales le han dado una modesta popularidad en el complicado circuito de México y sureste de Estados Unidos.

Para el rapero, triunfar con méritos propios no es negociable y justifica cada sacrificio, incluso, postergar una reconciliación con su padre: “Lo quiero un chingo. No hemos hablado en dos años y medio. No le quiero hablar ahorita y no es porque yo esté mal con él o porque lo odie. No quiero hablar con él porque quiero hacer esto (su carrera musical) solo. No quiero que me ayude nadie”, expresó.

Esto piensa Pepe Aguilar de la música de Emiliano

Como cada decisión en su vida, Emiliano Aguilar irrumpió en la música yendo a contracorriente de su padre y la propia dinastía Aguilar. A diferencia de Leonardo y Ángela Aguilar, así como su prima Majo, quienes ha destacado en el regional mexicano, eligió el rap como género musical para ocupar un espacio en la industria.

En lo que fue considerado como un signo de interés de parte de Pepe Aguilar por recuperar la relación con su hijo mayor, en entrevista con la periodista Paola Rojas, el intérprete de “Por mujeres como tú” elogió los temas de Emiliano:

“Le hace bien, yo la verdad, no conozco muy bien el género, pero a mí me parece que es muy auténtico el canijo”, indicó Aguilar, quien destacó que se sentía orgulloso de que sus hijos triunfen por méritos propios en la industria musical.

Pepe Aguilar dejó a un lado las tensiones con su hijo Emiliano y, en entrevista con Paola Roja, elogió a su primogénito, dejando entrever un acercamiento entre emabos Crédito: De Pisa y Corre, YouTube