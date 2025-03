Niños pequeños regañan a su papá tras llamar ‘fea’ a su mamá y le dan lección de respeto

La indignación de los menores al escuchar las palabras de su padre generó una ola de comentarios a favor de los niños. (Captura de pantalla TikTok @_sharonvivian)

Durante las últimas horas un video ha enternecido a todas las redes sociales, en él se muestra a un matrimonio junto a sus dos hijos pequeños. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la forma en la que ambos menores defendieron a capa y espada a su madre luego de que el hombre la llamara ‘fea’ frente a ellos.

El clip muestra a la familia abordo de un vehículo, aparentemente preparándose para salir de visita a otro lugar, ahí la mujer ingresa al carro y el padre le cuestiona su vestimenta y le pregunta si “así pretende salir”, a lo que ella responde tranquila que sí.

Con un tono más serio, el padre de familia le pide que por favor se vaya a cambiar pues así se ve “fea”, palabra que de inmediato indignó al más grade de los niños quien no pudo disimular su confusión y no dudó en reprochar a su padre desde su mirada.

La mujer, al escuchar eso salió del auto supuestamente a cambiarse, sin embargo, lo que sucedió al interior del automóvil conmovió a todas las redes sociales. Cuando el padre y sus hijos se quedaron solos, el niño de aproximadamente 6 o 7 años de edad le respondió firmemente:

“Papá, no deberías hacer eso. Eso no se hace, con lo que se ponga se ve totalmente bonita. Le tienes que ofrecer una disculpa”, dijo enérgicamente el niño. A lo que su papá le respondió: “tienes razón”; mientras que el otro hijo más pequeño repetía la frase “eso no está bien”. “Vas a lastimar su corazoncito”, agregó el mayor.

En el video se puede ver que los menores toman con desconcierto las palabras del hombre. Crédito: TikTok @_sharonvivian

Una lección de amor, empatía y caballerosidad

Tras el ‘regaño’ de sus hijos, la madre regresa al interior del vehículo, el más pequeño de sus hijos no pierde la oportunidad de decirle que se ve muy bonita; a la par, el más grande dice de manera firme: “mi papá tiene algo que decirte”, posteriormente su pareja procede a disculparse por la palabra que utilizó.

Luego de lo sucedido, ambos padres le explican a sus hijos que se trató de una broma, pero con el objetivo de conocer cuál sería su reacción sobre una situación en la que vieran que irrespetaran a su madre, por lo que estaban muy orgullosos de ellos por defenderla.

“Yo jamás le diría a mamá algo así, mi amor”, dice él. “¿Viste que no me cambié de ropa, mi amor?”, responde la esposa mientras los niños se percatan de ello. “Es una broma, díganme cuándo le he dicho algo así a mami... Me gusta mucho su reacción, me gusta mucho que protejan a mami y que jamás le falten al respeto a una mujer... Buen trabajo por defender a mamá”, terminó.

Aunque solo fue una broma, los niños mostraron su personalidad protectora en un clip. (Captura de pantalla TikTok @@_sharonvivian)

Usuarios reaccionan al video

Luego de que se hiciera viral la respuesta de estos dos niños, internautas no dejaron pasar la ocasión de reconocer la valentía de los menores para enfrentar a su padre y la forma en la que han sido criados para destacar las injusticias y, sobre todo, defender a su madre. Incluso personalidades como la cantante Majo Aguilar respondieron a la publicación:

"Dios de mi vida la FIRMEZA con la que te habló tu niño es espectacular. No titubeó y se expresó con respeto. Qué belleza de bebés, bravo por esa crianza tan bonita. Lloré un poquito jajaja".

“Están criando a unos caballeros“.

“Nunca avía visto a un niño decirle ‘qué le dijiste hdtpm´ a su padre con la mirada“.

"Me encantó, la cara de tu niño diciendo : “papá tiene algo que decirte“.

“Tienen más inteligencia emocional que yo, lo abordaron tan educado, no se puso agresivo ni nada, y su tranquilidad fue algo muy cool“.