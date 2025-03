La indirecta que mandó Imelda Tuñón a Maribel Guardia en medio de su disputa legal

Maribel Guardia e Imelda Tuñón viven una polémica por cuestiones legales (Infobae - Jesús Aviles)

A unos días de vislumbrar un posible acuerdo extrajudicial en el doble juicio que libra con su suegra, la famosa actriz Maribel Guardia, la cantante Imelda Tuñón reapareció públicamente con el menor y se pronunció sobre el desarrollo del caso.

En enero, Maribel Guardia obtuvo la custodia temporal de su nieto de siete años tras presentar una demanda contra Tuñón, aludiendo un supuesto consumo de sustancias ilícitas y un comportamiento errático que representaba un riesgo para el menor.

El 1 de marzo, una jueza ordenó que el pequeño, fruto de la relación que Imelda Tuñón tuvo con el cantante Julián Figueroa, fuera devuelto a su madre. La medida se dio junto a un apercibimiento para que Maribel Guardia e Imelda Tuñón se abstuvieran de publicar imágenes del menor y compartir detalles del caso ante los medios.

La actriz confirma el reencuentro con su hijo

Imelda Tuñón envía mensaje a Maribel Guardia

El fin de semana, Imelda Tuñón y su hijo asistieron a una función especial de la puesta en escena El Rey León. Durante un encuentro con la prensa en solitario, Tuñón respondió algunas preguntas hechas por los reporteros.

Al ser cuestionada sobre si su hijo preguntaba por su abuela, respondió: “Sí, sí me ha preguntado por ella. Le digo que pronto la va a ver”. Su respuesta contrasta con declaraciones hechas por la nana del menor, quien, cuando este se encontraba bajo la custodia de Maribel Guardia, afirmó que él no preguntaba por su madre.

Este escenario fue reforzado por el entorno de Maribel Guardia. Su esposo, Marco Chacón, no refirió que el menor extrañara a su madre. Por su parte, su sobrina, Maribel García, dijo a Siéntese quien pueda que el pequeño apenas hacía referencias a ella: “Él no ha preguntado por su mamá aún, pero sí hace comentarios. Un día me dijo: ‘Ay, este libro me lo dio mi mamá para dibujar’”, indicó.

Imelda Tuñón puso en entredicho una posible reconciliación con Maribel Guardia. (Imagen Televisión, YouTube)

Revela que retomó comunicación con Maribel Guardia

Días previos, durante su visita al matutino Sale el Sol, Imelda Tuñón confirmó que retomó conversaciones con Maribel Guardia, aunque sin profundizar en detalles por la orden establecida por la jueza que lleva el caso. “Sí, ha habido comunicación. Todavía tenemos que llegar a acuerdos, pero al parecer sí (podría darse un acuerdo extrajudicial)”, respondió a un cuestionamiento hecho por el periodista Gustavo Adolfo Infante.

En otro encuentro con la prensa, la actriz afirmó que el caso avanza favorablemente, reafirmando la posibilidad de que exista un acuerdo extrajudicial: “Las cosas se van desenmarañando, ya después de un tiempo se van a saber muchas cosas”.

Finalmente, sobre los ataques que ha recibido en redes sociales luego de señalamientos en su contra hechos por figuras públicas como Olivia Collins, íntima amiga de Maribel Guardia, y la influencer Nagibe Abbud, su excompañera de grupo, Tuñón indicó que entiende que las personas tomen partido. No obstante, subrayó que la narrativa que pueda existir en plataformas digitales no la afecta emocionalmente.