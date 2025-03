“Estaba en riesgo mi vida”: Alicia Villarreal responde a rumores sobre violencia previa de Cruz Martínez

Alicia Villarreal finalizó una presentación en Michoacán haciendo la señal de auxilio. Posteriormente, se reportó que la cantante interpuso una denuncia contra su pareja por agresiones en Nuevo León. (Foto: @iamHctorx)

La cantante Alicia Villarreal ha roto el silencio sobre la presunta violencia que vivió en su matrimonio con Cruz Martínez.

En una reciente entrevista para Despierta América, la artista fue cuestionada respecto a si habría sido víctima de violencia desde antes de que toda la situación se hiciera pública.

¿Qué dijo Alicia Villarreal sobre Cruz Martínez?

Visiblemente afectada, Alicia Villarreal compartió que la agresión más reciente fue de tal magnitud que sintió mucho temor.

“No es cualquier pelea, no es una simple discusión. Ya estaba en riesgo mi vida”, confesó.

(Facebook Alicia Villarreal)

La cantante explicó que sus hijos se encontraban en casa durante el incidente, lo que aumentó su miedo y desesperación.

Ante la gravedad de la situación, decidió salir de inmediato de su hogar y buscar ayuda.

“Salí sin nada. Lo único que agarré fue la camioneta de mi hija (...) me fui a urgencias”, ahondó.

Alicia también reveló que Cruz Martínez aparentemente le pegó e intentó ahorcarla, por lo que tras los hechos acontecidos decidió hacer la seña de auxilio durante su concierto en Michoacán.

Cuando Alan Tacher le preguntó si era la primera vez que sufría violencia en su relación, Alicia Villarreal respondió de forma cautelosa.

“No a ese grado”, afirmó.

(Facebook Alicia Villarreal)

En una conversación previa con Ventaneando, Alicia Villarreal había compartido más detalles sobre lo que vivió la noche del ataque.

Reveló que, tras la agresión, se quedó sin teléfono ni cartera, ya que su esposo se los había quitado.

“Yo no tenía mis identificaciones, tarjetas, porque él me quito mis teléfonos y mi cartera con mis identificaciones, tarjetas... me quedé sin dinero”, recordó.

A pesar de la difícil situación, la cantante ha agradecido el apoyo del público y ha enfatizado la importancia de hablar sobre la violencia de género.

Asimismo, ha defendido fervientemente a su hija Melenie Carmona de las críticas que ha recibido: “Me lastima lo que dicen de mi hija, quiero salir a gritar ‘no digan eso’, pero todavía no es tiempo de dar la cara”.