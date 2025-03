Revelan la herencia que Joan Sebatian le dejó a Julián Figueroa en medio del conflicto legal entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia

La supuesta herencia que Joan Sebastián le dejó a Julián Figueroa salió a la luz. | Fotos: Cuartoscuro - IG, julian_f_f

Imelda Tuñón y Maribel Guardia continúan con el proceso legal que involucra la guarda y custodia del menor José Julián. Sin embargo, desde que se dio a conocer el conflicto, también se puso sobre la mesa la herencia del fallecido cantante Joan Sebastian.

Tras la muerte de Julián Figueroa, quedó al descubierto que su heredero universal era su único hijo, por lo que la herencia que el intérprete de “Tatuajes” le otorgó pasará a manos de su primogénito.

Entre dimes y diretes sobre lo que ocurre entre la conductora costarricense y su exnuera, se ha llegado a decir que existe un interés económico detrás, y aunque dicha versión no ha sido confirmada, ya salió a la luz nueva información sobre la herencia de Joan Sebastián.

Desde hace casi 10 años, los hijos de Joan Sebastian han protagonizado diversas polémicas relacionadas con la herencia del cantante, y aunque hace poco se dijo que todo parecía estar cerca del final, su hija menor denunció a través de redes sociales supuestas irregularidades en la repartición de bienes.

Asimismo, confesó que a lo largo de los años no ha recibido ningún peso por parte de sus hermanos, a quienes llamó “avariciosos”, pues su nombre no aparece en la supuesta repartición de bienes.

"La verdad esto a mí me da mucha vergüenza pero prendieron el cerro, ahora que se queme. No sé qué tienen en contra de mí, si yo no les he hecho nada. Vivo en paz y tranquilidad en mi mundo, y se sabe”, colocó en respuesta a las pruebas que compartió en sus instantáneas de Instagram.

Además compartir el descontento que tiene con sus hermanos, dejó al descubierto la supuesta repartición de bienes, donde se detalla la cantidad y las propiedas que le correponderían a Julián Figueroa, que tras su fallecimiento, pasarán a manos de su primogénito.

De acuerdo con el documento mostrado, al joven cantante le pertenecen 27 millones de pesos entre efectivo, terrenos y casas, pues heredó un terreno en 3 Marías, el rancho Las Palmas (que está en venta) y la Jarana en Veracruz.

Hasta ahora, ninguno de los involucrados en la herencia del cantante se ha pronunciado al respecto, pero se especula que Imelda Tuñón podría unirse a Juliana Figueroa para denunciar las irregularidades en la repartición de bienes.