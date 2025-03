Pati Chapoy reta a Shakira a un duelo de caderas, pero con ésta inesperada condición

(Jovani Pérez/Infobae)

La gira de Shakira por México ha causado revuelo entre sus seguidores, pero también desató un inesperado y divertido desafío en el foro de Ventaneando.

Durante la emisión del 13 de marzo, las conductoras del programa comentaban la llegada de la colombiana a Monterrey, destacando su sencillez al saludar a la prensa. Sin embargo, un comentario inesperado desató risas y un reto que nadie vio venir.

Pati Chapoy reta a Shakira

“Qué encantadora, cómo saluda”, expresó Pati Chapoy tras ver las imágenes de Shakira. Fue entonces cuando Mónica Castañeda lanzó una afirmación inesperada: “¿Sabes quién le hace la competencia a Shakira?"

(Instagram/Ventaneando)

Ante esto, Rosario Murrieta se mostró consternada y la famosa se adelantó a revelar: “La señora Chapoy”.

Entre risas, Pati aceptó el reto con una condición: “Algún día daré una demostración (y si me pagan), si no, no”.

Las presentadoras se mostraron muy divertidas con el momento y Pati dejó entrever que posiblemente era bastante buena en las pistas de baile, sin embargo, se limitó a no dar más detalles al respecto.

Pati Chapoy dice contar con secretos muy bien guardados, que no piensa revelar ni en un libro (Mar L./Infobae México)

¿Cómo fue el primer concierto de Shakira en México?

La noche del 12 de marzo de 2025 quedará marcada en la historia de la música en México. Más de 50 mil fanáticos se reunieron en el Estadio BBVA de Monterrey para presenciar el espectacular regreso de Shakira a los escenarios mexicanos.

La colombiana arrancó su gira con un show lleno de energía y emotividad, reafirmando su estatus como una de las artistas más icónicas del mundo.

Desde el primer minuto, Shakira dejó claro por qué sigue siendo la reina de los escenarios. Su show comenzó con “Hips Don’t Lie”, encendiendo la pasión del público, que no paró de cantar y bailar.

La colombiana ya está en México (Rs Fotos)

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó con “Acróstico”. En las pantallas del estadio aparecieron imágenes de sus hijos cantando junto a ella, conmoviendo a los asistentes.

Pero la fiesta no terminó ahí, ya que la barranquillera también llevó a su público a moverse con versiones en salsa de “Chantaje” y “Monotonía”.

“Por fin, primera noche en este país, en México, este país que me abrió sus puertas y me acogió, en el que siempre me he sentido en casa, ustedes son mi segunda casa. ¡Gracias, México!”, declaró emocionada.

Shakira continuará su gira con presentaciones en Guadalajara y Ciudad de México, donde la expectativa está por los cielos.

Así fue su primer concierto en México Crédito: Cortesía Shakira.