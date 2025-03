Defensa de la soberanía se hará con mesura y fortalecimiento de la economía: Sheinbaum

Defensa de la soberanía, Claudia Sheinbaum

En la frecuente conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada respecto a cómo explicaba el fortalecimiento de nuestra moneda, hoy día en 19.93 en la paridad peso dólar, ante la amenaza arancelaria que ya se estableció en el acero y aluminio, y la que está por darse a principios del cuarto mes del año.

“La economía de México es fuerte, por supuesto que tenemos mucha interrelación particularmente con Estados Unidos y con el mundo entero, para bien y en otras cosas no tan para bien, es de los países con mayores tratados de libre comercio y eso hace que mucho de lo que ocurre ahora con el tema de los aranceles y otros temas también nos impacte”, dijo la mandataria al mencionar los pros y contras de mantener vínculos comerciales con otras naciones.

Acciones a seguir

De igual forma reiteró que su gobierno tomará decisiones sin precipitarse, “Hemos decidido tomar dos decisiones, una de ellas es tomar las cosas con mesura, por supuesto defender la economía de México y sobre todo la economía del pueblo de México, de quien menos tiene (...) defender la economía de México, no responder de manera inmediata, vamos a esperar al 2 de abril que es el día que el gobierno de los Estados Unidos anuncia las famosas tarifas recíprocas o los aranceles recíprocos”, explicó.

“Marcelo Ebrard está en contacto con el gobierno de los Estados Unidos, para ver exactamente qué va a significar eso para México, vamos a buscar evidentemente que sea un buen acuerdo en estas semanas, si de todas maneras deciden poner tarifas en ciertos productos, pues tomaremos nuestras decisiones de manera recíproca”, aseveró, luego de informar que el titular de Economía está pendiente de lo que vaya a ocurrir en dicho ámbito.

“Hemos tomado las cosas con mesura, pero al mismo tiempo defendiendo a nuestro país porque tener mesura no quiere decir que no defendamos nuestra soberanía, todo lo contrario, defendemos la soberanía y tomamos las decisiones a partir de mayor información”.

La segunda opción tiene que ver con, “El fortalecimiento de la economía, con la Cuarta Transformación, eso es lo que no toleran los adversarios, no pueden explicarse esto, ellos quisieran regresar al neoliberalismo o la economía de las élites, eso ya cambió, cambió en diciembre de 2018 y va a continuar, no solamente por convicción de la presidenta sino por voluntad del pueblo de México”, enfatizó la titular del Poder Ejecutivo.

“Esta transformación es del pueblo y se ha demostrado que cuando se apoya abajo, cuando se apoya al que menos tiene, la economía de México se fortalece, se fortalece su mercado interno y sobre todo el bienestar que es por lo que hemos luchado durante tantos años”.

Y concluyó, “Por un lado, la fortaleza de la economía mexicana -está- sustentada en un modelo distinto que es el Humanismo Mexicano, la economía moral, la máxima de que ‘por el bien de todos, primero los pobres’ que va a continuar; y la otra, la mesura que hemos decidido tomar frente a las decisiones de elevar los aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos”, expresó.

Paridad peso-dólar. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM