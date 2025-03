Adrián Marcelo explota contra Joanna Vega Biestro tras críticas en ‘Sale el Sol’: “Pin... cínica”

Para Vega Biestro, el youtuber no ha podido superar su fallida participación en el reality La Casa de los Famosos. (Fotos: @adrianmarcelo10, @vegabiestro)

Adrián Marcelo ha encontrado en la polémica un medio efectivo para obtener atención mediática y generar ingresos a través de la monetización. En medio de sus disputa con los standuperos ‘El Cojo Feliz’ y el Tío Rober, y una presentación en el teatro Metropólitan que no ha tenido el éxito esperado en taquilla, lanzó un dardo contra la conductora Joanna Vega Biestro, de Sale el Sol.

Vega Biestro, quien en el pasado ha tenido opiniones encontradas sobre controversias que involucran a Adrián Marcelo, consideró que el youtuber ha llevado demasiado lejos su rivalidad con la actriz Gala Montes.

En una reciente emisión de Sale el Sol, la periodista opinó sobre la guerra de tuits que Adrián Marcelo protagonizó con Gala Montes en el marco del 8 de marzo.

La actriz cuestionó la asistencia de su excompañera en LCDLFMX, Karime Pindter, a la marcha del 8M: “Y q padre la gente que va a la marcha a ‘apoyar’ y a ponerse su blusa morada y su pañuelo, pero el chiste no es solo ir a sacarse la foto, porque el día que violentaron a una mujer en sus narices, no hicieron nada. Pero ya saben que son queda bien y a mí me vale, yo no soy queda bien”, escribió.

Adrián Marcelo arremetió contra Joanna Vega Biestro. (Foto: Captura de pantalla, X)

Apelando a que a la sororidad que planteaba la marcha, Vega Biestro lamentó las expresiones de Gala Montes: “Peléense lo que ustedes quieran, discutan lo que ustedes quieran, sigan aferrados a un reality que, creo, ya deberían soltarlo, pero por ahí no va".

Adrián Marcelo arremete contra Vega Biestro

Seguidores del youtuber recuperaron un extracto de la transmisión de Sale el Sol, así como opiniones negativas contra Montes hechas por celebridades de internet y conductores de televisión.

Adrián Marcelo publicó un tuit que recopilaba opiniones contra la actriz, sin embargo, hizo énfasis en Joanna vega Biestro: “Siguen aferrados a un reality y creo que ya deberían soltarlo”, dice la inútil de Imagen que, como parte de su programa, está hablando de algo que sucedió en ese mismo reality. Una oda a la incongruencia. ¿O sea que tú só puedes capitalizar con el tema y yo, que lo viví, no? Ja, ja, já, pinche cínica".

¿Cómo reaccionó Joanna vega Biestro?

A pesar de que no hizo una crítica directa hacia Adrián Marcelo, Joanna Vega Biestro fue blanco de ataques de seguidores del youtuber, quienes recordaron críticas que la presentadora hizo contra él durante su participación en La Casa de los Famosos México.

Hasta el momento, Joanna Vega Biestro no ha hecho declaraciones públicas sobre las duras expresiones hechas en su contra. Sin embargo, la presentadora ha sido frontal al defender sus opiniones.

En varias emisiones de Sale el Sol, Vega Biestro ha cuestionado al youtuber, incluso, minimizando los ataques que suelen hacer sus seguidores.

El youtuber regiomontano aseguró que rechazó integrarse al matutino porque la propuesta económica que le hizo Imagen Televisión era ridícula. (vegabiestro / Instagram / Hermanos de Leche / YouTube)