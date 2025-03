Identifican a mujer hallada sin vida dentro de un bote en la unidad habitacional Tlatelolco

El pasado 8 de marzo, un macabro hallazgo conmocionó a los vecinos de Tlatelolco, en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pasado 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, vecinos de la unidad habitacional de Tlatelolco, en la Ciudad de México hallaron el cadáver de una mujer dentro de un cesto de plástico abandonado en uno de los jardines del complejo.

Según informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FJG-CDMX), la víctima llevaba al menos tres días fallecida al momento de ser encontrada. Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer los hechos y determinar la identidad de la mujer, así como para localizar al presunto responsable.

De acuerdo con la fiscalía, se ha establecido contacto con una persona que podría ser familiar de la víctima. Se trataba de Gilda Guadalupe, una joven de 26 años que fue reportada como desaparecida el pasado miércoles 5 de marzo. Según los reportes, Gilda fue vista por última vez en la colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc.

Se sospecha que el cuerpo podría pertenecer a Gilda “N”, una joven de 26 años que fue reportada como desaparecida el pasado 5 de marzo. (@siete_letras)

Cabe señalar que Gilda Guadalupe ya contaba con ficha de desaparición emitida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

El caso ha generado conmoción, no solo por la brutalidad del crimen, sino también por la coincidencia de la fecha en que fue descubierto el cuerpo, un día dedicado a visibilizar la violencia de género y la lucha por los derechos de las mujeres. Según publicó la fiscalía, las primeras indagatorias apuntan a que el presunto responsable podría ser un hombre en situación de calle, quien ya está siendo buscado por las autoridades.

Mientras tanto, la comunidad de Tlatelolco permanece consternada por lo ocurrido. Los vecinos llevan al menos cuatro días exigiendo seguridad, iluminado público y han pedido a las autoridades que refuercen las medidas de vigilancia para prevenir futuros incidentes.

De acuerdo a las autoridades el cuerpo llevaba al menos 3 días en descomposición. Crédito: X/@MrElDiablo8

Durante la noche del miércoles 12 de marzo, ante la falta de respuesta por parte de las autoridades, al menos 200 personas bloquearon Insurgentes Norte para pedir respuestas: “No solamente la noticia de que se encontró el cuerpo. No hay luminarias, no recortan los árboles, no podan los jardines, hay fauna nociva, no hay cámaras de seguridad. ¿Por qué no viene la alcaldesa a dar la cara? ¿Por qué no viene Clara Brugada? ¿Dónde está Alessandra Rojo de la Vega?”, cuestionaron al Subsecretario.

Cabe señalar que los habitantes han sido constantes con las manifestaciones y han firmado pliegos petitorios para las autoridades. Solicitan mayor iluminación, poda de jardineras, policías en cada calle y activación de casetas de vigilancia.