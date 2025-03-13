México Últimas NoticiasPolíticaDeportesEntretenimiento
México

Cortes de agua en CDMX: Así puedes revisar si habrá abasto en tu colonia en vivo

La herramienta “Agua en tu colonia” permite a los residentes consultar el calendario y horario para el abastecimiento

Por Omar Tinoco Morales

Guardar
A pesar de las inversiones
A pesar de las inversiones en la red del sistema de agua, gran parte de la Ciudad todavía no tiene acceso contínuo a este recurso. Crédito: Cuartoscuro

El periodo de estiaje provoca que los embalses de agua en el país se reduzcan y como suele ser habitual durante el periodo de Semana Santa, los habitantes de la Ciudad de México deben enfrentar recortes de agua o tandeo.

A través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el gobierno dio a conocer las zonas en las que los hogares que reciben el suministro de agua en sistema medido, de uso doméstico o mixto, recibirán el servicio por tandeo.

Es importante aclarar que esta medida no aplicará en toda la ciudad, sólo en 284 colonias de 10 de las 16 alcaldías: Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

La herramienta “Agua en tu colonia” permite a los residentes consultar, de manera detallada, el calendario de abastecimiento hídrico en tiempo real.

Suministro de agua en la
Suministro de agua en la CDMX ¿Cuándo le toca a tu colonia? foto: sistema de aguas en la CDMX

Para usarla, es necesario buscar ese término en Google, donde el primer resultado relacionado con la CDMX dirige directamente a la consulta.

Basta con seleccionar la alcaldía correspondiente y posteriormente la colonia. Una vez realizado este proceso, el sistema despliega la fuente de suministro de agua y los días y horas en que llegará el servicio.

Lista completa de colonias por alcaldía que tendrán tandeo de agua a partir de marzo

ÁLVARO OBREGÓN

1 LOMAS DEL CAPULÍN

2 PUEBLO DE SAN BARTOLO AMEYALCO

3 LOMAS DE LA ERA

4 CEDROS (LOMAS DE LOS CEDROS)

5 TORRES DE POTRERO

6 AMPLIACIÓN TORRES DE POTRERO (TORRES DE POTRERO)

7 RINCÓN DE LA BOLSA

8 ALCANTARILLA

9 PUEBLO SANTA ROSA XOCHIAC

10 CABALLITO

11 ÁLVARO OBREGÓN PARAJE EL CABALLITO

12 ÁLVARO OBREGÓN CHAMONTOYA

13 ÁLVARO OBREGÓN LOMAS DE CHAMONTOYA

14 COYOACÁN ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ

15 COYOACÁN AJUSCO

16 COYOACÁN NUEVA DÍAZ ORDAZ

17 COYOACÁN PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA

18 COYOACÁN PEDREGAL DE SANTO DOMINGO

19 CUAJIMALPA XALPA

20 CUAJIMALPA CRUZ BLANCA

21 CUAJIMALPA EL TIANGUILLO

22 CUAJIMALPA LA PILA

23 CUAJIMALPA LAS LAJAS (LA PILA)

24 CUAJIMALPA LAS MAROMAS

25 CUAJIMALPA LOMA DEL PADRE

26 CUAJIMALPA MINA VIEJA (EL TIANGUILLO)

27 CUAJIMALPA MONTE DE LAS CRUCES (SAN LORENZO ACOPILCO)

28 CUAJIMALPA PRIMERO DE MAYO

29 CUAJIMALPA SAN LORENZO ACOPILCO

30 CUAJIMALPA PUEBLO SAN MATEO TLALTENANGO (EXCLUYE CUMBRES DE

SANTA FE)

31 CUAJIMALPA SAN PABLO CHIMALPA

32 CUAJIMALPA ZENTLAPATL

33 GUSTAVO A. MADERO AMPL. ARBOLEDAS CUAUTEPEC

34 GUSTAVO A. MADERO AMPL. PRADERA (PRADERA)

35 GUSTAVO A. MADERO AMPL. PROVIDENCIA

36 GUSTAVO A. MADERO ARBOLEDAS DE CUAUTEPEC

37 GUSTAVO A. MADERO BARRIO DE GUADALUPE TICOMÁN

38 GUSTAVO A. MADERO GENERAL FELIPE BERRIOZABAL

39 GUSTAVO A. MADERO BARRIO CANDELARIA TICOMAN (LA CANDELARIA TICOMÁN)

40 GUSTAVO A. MADERO LA CASILDA

41 GUSTAVO A. MADERO LA PASTORA

42 GUSTAVO A. MADERO LA PRADERA

43 GUSTAVO A. MADERO LA PROVIDENCIA

44 GUSTAVO A. MADERO LUIS DONALDO COLOSIO M.

45 GUSTAVO A. MADERO PALMATITLA

46 GUSTAVO A. MADERO SAN JUAN TICOMÁN

47 GUSTAVO A. MADERO AMPLIACIÓN MALACATES

48 GUSTAVO A. MADERO CHALMA DE GUADALUPE

49 GUSTAVO A. MADERO CUAUTEPEC CENTRO (CUAUTEPEC BARRIO ALTO)

50 GUSTAVO A. MADERO JUVENTINO ROSAS

51 GUSTAVO A. MADERO MALACATES

52 GUSTAVO A. MADERO PARQUE METROPOLITANO

53 GUSTAVO A. MADERO TLALPEXCO

54 GUSTAVO A. MADERO VISTA HERMOSA

55 GUSTAVO A. MADERO BARRIO SAN MIGUEL (SAN MIGUEL)

56 GUSTAVO A. MADERO VII SECCIÓN SAN JUAN DE ARAGÓN

57 IZTAPALAPA EL MIRADOR

58 IZTAPALAPA EL MOLINO TEZONCO

59 IZTAPALAPA EL PARAÍSO

60 IZTAPALAPA JARDINES DE SAN LORENZO TEZONCO

61 IZTAPALAPA MONTE ALBAN

62 IZTAPALAPA PARAJE SAN JUAN

63 IZTAPALAPA PARAJE ZACATEPEC

64 IZTAPALAPA PRESIDENTES DE MÉXICO

65 IZTAPALAPA PUEBLO SAN SEBASTIÁN TECOLOXTITLAN

66 IZTAPALAPA AMPLIACIÓN FUEGO NUEVO (FUEGO NUEVO)

67 IZTAPALAPA AMPLIACIÓN VERACRUZANA

68 IZTAPALAPA ESTADO DE VERACRUZ

69 IZTAPALAPA FUEGO NUEVO

70 IZTAPALAPA U. H. LA COLMENA (ERMITA ZARAGOZA)

71 IZTAPALAPA SANTA MARIA DEL MONTE

72 IZTAPALAPA VALLE DE LUCES

73 IZTAPALAPA SANTA MARIA AZTAHUACAN

74 IZTAPALAPA PUEBLO SANTA MARTHA ACATITLA

75 IZTAPALAPA U. H. EL SALADO (SANTA MARTHA ACATITLA NORTE)

76 IZTAPALAPA ERMITA ZARAGOZA

77 IZTAPALAPA U. H. FUENTES DE ZARAGOZA (SANTA MARTHA ACATITLA

NORTE)

78 IZTAPALAPA AMPLIACIÓN LAS PEÑAS

79 IZTAPALAPA PUEBLO SANTA MARIA AZTAHUACAN

80 IZTAPALAPA SEGUNDA AMPLIACIÓN DE PARAJE SAN JUAN

81 IZTAPALAPA SEGUNDA SECCIÓN DE PARAJE SAN JUAN

82 IZTAPALAPA BARRIO SAN MIGUEL

83 IZTAPALAPA BARRIO SAN LUCAS

84 IZTAPALAPA BARRIO SAN JOSÉ

85 IZTAPALAPA BARRIO SANTA BARBARA

86 IZTAPALAPA BARRIO SAN IGNACIO

87 IZTAPALAPA BARRIO LA ASUNCIÓN

88 IZTAPALAPA BARRIO SAN PABLO

89 IZTAPALAPA BARRIO SAN PEDRO

90 IZTAPALAPA BARRIO SAN ANTONIO

91 IZTAPALAPA BARRIO SAN LORENZO

92 IZTAPALAPA EL MANTO

93 IZTAPALAPA FRANCISCO VILLA

94 IZTAPALAPA GUADALUPE DEL MORAL

95 IZTAPALAPA INSURGENTES

96 IZTAPALAPA JACARANDAS

97 IZTAPALAPA LA ERA

98 IZTAPALAPA LA PURÍSIMA (LEYES DE REFORMA 1)

99 IZTAPALAPA LEYES DE REFORMA (1a SECCION, 2a SECCIÓN Y 3a SECCIÓN)

100 IZTAPALAPA LOS ÁNGELES

101 IZTAPALAPA LOS ÁNGELES APANOAYA

102 IZTAPALAPA PUEBLO SANTA CRUZ MEYEHUALCO

103 IZTAPALAPA PUENTE BLANCO

104 IZTAPALAPA SANTA MARTHA ACATITLA NORTE

105 IZTAPALAPA PARAJE SAN JUAN CERRO

106 IZTAPALAPA SIDERAL

107 IZTAPALAPA USCOVI

108 IZTAPALAPA VALLE DE SAN LORENZO

109 IZTAPALAPA ALVARO OBREGÓN

110 IZTAPALAPA AÑO DE JUÁREZ

111 IZTAPALAPA UNIDAD SANTA CRUZ MEYEHUALCO (SANTA CRUZ

MEYEHUALCO)

112 IZTAPALAPA LA PLANTA

113 IZTAPALAPA UNIDAD HABITACIONAL ALLEPETLALI (ALLEPETLALI)

114 IZTAPALAPA EL EDÉN

115 MAGDALENA CONTRERAS AMPLIACIÓN LOMAS DE SAN BERNABÉ

116 MAGDALENA CONTRERAS AMPLIACIÓN POTRERILLO

117 MAGDALENA CONTRERAS ATACAXCO

118 MAGDALENA CONTRERAS BARRANCA SECA

119 MAGDALENA CONTRERAS CAZULCO (PUEBLO SAN NICOLAS TOTOLAPAN)

120 MAGDALENA CONTRERAS EL ERMITAÑO

121 MAGDALENA CONTRERAS EL ROSAL

122 MAGDALENA CONTRERAS EL TORO

123 MAGDALENA CONTRERAS HUAYATLA

124 MAGDALENA CONTRERAS LA CARBONERA

125 MAGDALENA CONTRERAS LA CONCEPCIÓN

126 MAGDALENA CONTRERAS LA CRUZ

127 MAGDALENA CONTRERAS SAN FRANCISCO

128 MAGDALENA CONTRERAS BARRIO PLAZUELA DEL PEDREGAL

129 MAGDALENA CONTRERAS LA GUADALUPE

130 MAGDALENA CONTRERAS LAS CRUCES

131 MAGDALENA CONTRERAS LAS HUERTAS

132 MAGDALENA CONTRERAS LAS PALMAS

133 MAGDALENA CONTRERAS LOS PADRES

134 MAGDALENA CONTRERAS POTRERILLO

135 MAGDALENA CONTRERAS PUEBLO NUEVO ALTO

136 MAGDALENA CONTRERAS PUEBLO NUEVO BAJO

137 MAGDALENA CONTRERAS PUEBLO SAN NICOLAS TOTOLAPAN

138 MAGDALENA CONTRERAS SAN BERNABÉ OCOTEPEC (PUEBLO DE SAN BERNABÉ)

139 MAGDALENA CONTRERAS TIERRA COLORADA

140 MAGDALENA CONTRERAS TIERRA UNIDA

141 MAGDALENA CONTRERAS VISTA HERMOSA

142 MAGDALENA CONTRERAS BARROS SIERRA

143 MAGDALENA CONTRERAS EL TANQUE

144 MAGDALENA CONTRERAS LOMAS DE SAN BERNABÉ

145 MILPA ALTA PUEBLO SAN AGUSTÍN OHTENCO

146 MILPA ALTA BARRIO LA LUZ ( PUEBLO VILLA MILPA ALTA)

147 MILPA ALTA BARRIO SAN MARCOS ( PUEBLO VILLA MILPA ALTA)

148 MILPA ALTA BARRIO SAN MIGUEL (SAN PABLO OZTOTEPEC)

149 TLAHUAC AMPLIACIÓN JOSE LÓPEZ PORTILLO (SAN FRANCISCO

TLALTENCO)

150 TLAHUAC AMPLIACIÓN SELENE

151 TLAHUAC SELENE

152 TLAHUAC EL ROSARIO (SAN JUAN IXTAYOPAN)

153 TLAHUAC JAIME TORRES BODET (SAN JUAN IXTAYOPAN)

154 TLAHUAC SANTA MARÍA DE LOS OLIVOS (SAN JUAN IXTAYOPAN)

155 TLAHUAC PEÑA ALTA (SAN JUAN IXTAYOPAN)

156 TLAHUAC TIERRA BLANCA (SAN JUAN IXTAYOPAN)

157 TLAHUAC LA ESTACIÓN (SOLO LAS REGIONES MANZANAS 057-944, 057-

945, 057-946, 057-947, 057-948, 157-850, 057-950,157-817)

158 TLAHUAC LA HABANA

159 TLAHUAC SANTA CECILIA

160 TLAHUAC BARRIO SAN MATEO (PUEBLO SAN PEDRO TLÁHUAC, BARRIO

SAN MATEO

161 TLAHUAC SAN JOSÉ

162 TLAHUAC 3 DE MAYO

163 TLAHUAC BARRIO ASUNCIÓN (PUEBLO SAN PEDRO TLÁHUAC, BARRIO

LA ASUNCIÓN)

164 TLAHUAC BARRIO LA LUPITA (PUEBLO SAN PEDRO TLÁHUAC, BARRIO

LA GUADALUPE)

165 TLAHUAC BARRIO SAN MIGUEL MIXQUIC (PUEBLO SAN MIGUEL

MIXQUIC, BARRIO SAN MIGUEL)

166 TLAHUAC BARRIO LOS REYES MIXQUIC (PUEBLO SAN ANDRÉS

MIXQUIC, BARRIO LOS REYES)

167 TLAHUAC PUEBLO SAN ANDRÉS MIXQUIC Y SUS BARRIOS

168 TLAHUAC PUEBLO SAN PEDRO TLÁHUAC Y SUS BARRIOS

169 TLAHUAC OJO DE AGUA

170 TLAHUAC LAS PUERTAS

171 TLAHUAC ZACATENCO

172 TLAHUAC PUEBLO SANTIAGO ZAPOTITLÁN

173 TLAHUAC LA CONCHITA ZAPOTITLÁN

174 TLAHUAC PUEBLO SANTA CATARINA YECAHUIZOTL Y SUS BARRIOS

175 TLALPAN 3 DE MAYO

176 TLALPAN ACTOPA

177 TLALPAN AMPLIACIÓN CUCHILLA DE PADIERNA (SE UBICA DENTRO DE

CUCHILLA DE PADIERNA)

178 TLALPAN AMPLIACIÓN MAGDALENA PETLACALCO (PUEBLO LA

MAGDALENA PETLACALCO)

179 TLALPAN AMPLIACIÓN PLAN DE AYALA

180 TLALPAN BELVEDERE AJUSCO

181 TLALPAN BOSQUES DEL PEDREGAL

182 TLALPAN CHICHICASPATL

183 TLALPAN CHIMILLI

184 TLALPAN CRUZ DEL FAROL

185 TLALPAN CUCHILLA AMPLIACIÓN TEPEXIMILPA

186 TLALPAN CUCHILLA DE LA LOMA BONITA (SAN JUAN TEPEXIMILPA)

187 TLALPAN CUCHILLA DE PADIERNA

188 TLALPAN CULTURA MAYA

189 TLALPAN CUMBRES DE TEPETONGO

190 TLALPAN DIVISADERO

191 TLALPAN DOS DE OCTUBRE

192 TLALPAN EJIDOS DE SAN PEDRO MÁRTIR

193 TLALPAN EL COLIBRÍ (SAN MIGUEL XICALCO)

194 TLALPAN EL VERANO

195 TLALPAN FUENTES DE TEPEPAN

196 TLALPAN HÉROES DE PADIERNA

197 TLALPAN JARDINES DEL AJUSCO

198 TLALPAN JUVENTUD UNIDA

199 TLALPAN LA PALMA

200 TLALPAN LA PALMA 1ra. SECCIÓN (SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC) SE

UBICA EN LA PALMA

201 TLALPAN LA PALMA 2da. SECCIÓN (SE UBICA EN LA PALMA)

202 TLALPAN LA PALMA 3ra. SECCIÓN SE UBICA EN LA PALMA)

203 TLALPAN LA PRIMAVERA

204 TLALPAN LA TORTUGA XOLALPA

205 TLALPAN LOMAS DE PADIERNA SUR

206 TLALPAN LOMAS DE COACTETLAN (VIVEROS DE COATECTLAN)

207 TLALPAN LOMAS DE CUILOTEPEC

208 TLALPAN LOMAS DE PADIERNA

209 TLALPAN LOMAS DE TEXCALATLACO

210 TLALPAN LOMAS DEL PEDREGAL (CUCHILLA DE PADIERNA)

211 TLALPAN LOMAS HIDALGO

212 TLALPAN LOS ENCINOS

213 TLALPAN LOS VOLCANES

214 TLALPAN MARIA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA

215 TLALPAN MESA LOS HORNOS

216 TLALPAN MIGUEL HIDALGO 2a. SECCIÓN

217 TLALPAN MIGUEL HIDALGO 3ra. SECCIÓN

218 TLALPAN MIGUEL HIDALGO 4ta. SECCIÓN

219 TLALPAN EL MIRADOR (SAN ANDRES TOTOLTEPEC)

220 TLALPAN MIRADOR I

221 TLALPAN MIRADOR 1ra SECCIÓN

222 TLALPAN MIRADOR II

223 TLALPAN MIRADOR 2da. SECCIÓN

224 TLALPAN MIRADOR 3ra. SECCIÓN

225 TLALPAN MIRADOR DEL VALLE

226 TLALPAN MOVIMIENTO ORGANIZADO DE TLALPAN

227 TLALPAN NUEVO RENACIMIENTO DE AXALCO

228 TLALPAN PARAJE 38

229 TLALPAN PARAJE DE TEMASTITITLA (MESA LOS HORNOS)

230 TLALPAN PARAJE LA JOYITA (PUEBO SAN PEDRO MÁRTIR)

231 TLALPAN PARAJE TETENCO (PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR)

232 TLALPAN PEDREGAL DE SAN NICOLAS 1ra. SECCIÓN

233 TLALPAN PEDREGAL DE SAN NICOLAS 2da. SECCIÓN

234 TLALPAN PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 3ra. SECCIÓN

235 TLALPAN PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 4ta. SECCIÓN

236 TLALPAN PEDREGAL DE SAN NICOLAS 5ta. SECCIÓN

237 TLALPAN PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA XITLA

238 TLALPAN PEQUEÑA TEPEXIMILPA (SAN JUAN TEPEXIMILPA)

239 TLALPAN PLAN DE AYALA

240 TLALPAN PUEBLO DE SAN ANDRES TOTOLTEPEC

241 TLALPAN PUEBLO DE SAN MIGUEL AJUSCO

242 TLALPAN PUEBLO DE SAN MIGUEL TOPILEJO

243 TLALPAN PUEBLO DE SAN MIGUEL XICALCO

244 TLALPAN PUEBLO LA MAGDALENA PETLACALCO

245 TLALPAN PUEBLO PARRES EL GUARDA

246 TLALPAN PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR

247 TLALPAN PUEBLO SANTO TOMAS AJUSCO

248 TLALPAN PUEBLO CHIMALCOYOLT

249 TLALPAN SAN JUAN TEPEXIMILPA

250 TLALPAN SANTÍSIMA TRINIDAD

251 TLALPAN SECTOR 17 (PEDREGAL DE SAN NICOLAS 5TA. SECCIÓN)

252 TLALPAN TECORRAL

253 TLALPAN TEPETONGO

254 TLALPAN TLALMILLE

255 TLALPAN TLAXCALTENCO LA MESA

256 TLALPAN TORRES DE PADIERNA

257 TLALPAN VALLE DE TEPEPAN

258 TLALPAN VISTAS DEL PEDREGAL

259 TLALPAN PROGRESO TLALPAN (VISTAS DEL VALLE) ESTA EN LA

PALMA

260 TLALPAN VIVEROS COATECTLAN

261 TLALPAN VIVEROS DE CUERNAVACA (VIVEROS COATECTLAN)

262 TLALPAN ZACATIENDA (TECORRAL)

263 TLALPAN POPULAR SANTA TERESA

264 TLALPAN SANTA ÚRSULA XITLA

265 TLALPAN MIGUEL HIDALGO

266 TLALPAN MIGUEL HIDALGO 1a. SECCIÓN

267 TLALPAN PEDREGAL SANTA ÚRSULA XITLA PARTE BAJA (PEDREGAL

DE SANTA ÚRSULA XITLA)

268 TLALPAN PEDREGAL SANTA URSULA XITLA PARTE ALTA (PEDREGAL

DE SANTA ÚRSULA XITLA)

269 XOCHIMILCO ALCANFORES (SANTA MARÍA NATIVITAS) TECOMULCO EL

ALTO

270 XOCHIMILCO BARRIO LA TABLA (BARRIO LA PLANTA, SOLO A LAS

REGIONES MANZANAS 371-259 Y 371-260).

271 XOCHIMILCO BARRIO LAS CRUCES ( SANTA CRUZ ACALPIXCA)

272 XOCHIMILCO BARRIO SAN JUAN (SAN LUIS TLAXIALTEMALCO)

273 XOCHIMILCO BARRIO SAN ANTONIO (SAN LUIS TLAXIALTEMALCO)

274 XOCHIMILCO EL ARENAL (SAN MATEO XALPA)

275 XOCHIMILCO DEL CARMEN (SANTIAGO TULYEHUALCO)

276 XOCHIMILCO LA CAÑADA SAN LUCAS XOCHIMANCA

277 XOCHIMILCO LOMAS DE NATIVITAS (SANTA MARÍA NATIVITAS)

278 XOCHIMILCO RANCHO TEJOMULCO (SANTA MARÍA NATIVITAS)

279 XOCHIMILCO SAN JOSÉ ZACATEPEC (SAN MATEO XALPA)

280 XOCHIMILCO

DURAZNOTITLA (SAN JOSE ZACAPETEC, SOLO LAS REGIONES

MANZANAS 372-032, 372-165, 372-311, 372-312, 372-313, 372-314,

372-315, 372-316, 372-317, 372-318, 372-319, 372-321, 372-322, 372-

323, 772-165, 772-358 Y 772-359).

281 XOCHIMILCO SANTA MARIA DEL OLIVAR (SANTIAGO TULYEHUALCO)

282 XOCHIMILCO BARRIO LA CANDELARIA (SAN GREGORIO)

283 XOCHIMILCO CRISTO REY

284 XOCHIMILCO AMPLIACIÓN NATIVITAS

Temas Relacionados

AguaConaguaCDMXmexico-noticias

Más Noticias

¿Abrirán los bancos en México este lunes 17 de marzo? Esto dice la ABM

En caso de que la fecha límite de un pago corresponda a un día feriado, este podrá hacerse al día hábil siguiente

¿Abrirán los bancos en México

Marco Rubio reconoce a gobierno de Sheinbaum por tomar “medidas muy fuertes” contra cárteles

El secretario de Estado de Donald Trump habló sobre las labores del gobierno mexicano para atender temas de narcotráfico y migración

Marco Rubio reconoce a gobierno

Mi Beca para Empezar 2025: cuándo será el próximo pago a todos los beneficiarios

El programa social apoya de manera económica a estudiantes de preescolar y primaria de la Ciudad de México

Mi Beca para Empezar 2025:

Si estás afiliado a este programa del Bienestar recibirás pago triple en marzo

Este programa busca contribuir al bienestar social de sembradoras y sembradores a través del impulso de la autosuficiencia alimentaria

Si estás afiliado a este

Aseguran que la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar está muy rota: “Duermen en habitaciones separadas”

Los cantantes habrían tomado medidas drásticas sobre su matrimonio tras fuerte pelea

Aseguran que la relación de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Así fue la vez que

Así fue la vez que un juego de la NBA interrumpió el juicio contra Genaro García Luna en Nueva York

Envían vehículos blindados Ocelotl a Michoacán; se encargarán de proteger a productores de limón

¿Quién protege a Los Chapitos tras la captura de El Nini y El Piyi?

Así halló la Marina casi dos toneladas de cocaína que estaba flotando en Michoacán | VIDEO

El desconocido origen estilo “Scarface” del “Mayo” Zambada y el papel de su cuñado cubano, para construir su imperio criminal

ENTRETENIMIENTO

Aseguran que la relación de

Aseguran que la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar está muy rota: “Duermen en habitaciones separadas”

Ellos son los artistas que estarán presentes en el Axe Ceremonia 2025

Axe Ceremonia 2025: ¿cuánto cuesta el boleto más barato para acudir al festival?

Shakira desata a ‘La Loba’ en Monterrey; así fue su primer concierto en México: “Esta noche somos uno” | Video

José Eduardo Derbez le reclama a Vadhir por no asistir al bautizo de su hija en pleno programa en vivo

DEPORTES

Martin Demichelis dejaría de ser

Martin Demichelis dejaría de ser DT de Rayados; esto sabemos

Óscar Duarte reta al Pitbull Cruz y le manda contundente mensaje: “La verdad está sobrevalorado”

Lakers-Bucks y todos los partidos de la NBA del jueves 13 de marzo

Policías golpean y jalonean a aficionado de Chivas en Estadio Ciudad de los Deportes | Video

Niño aficionado de Chivas explota en llanto tras recibir camiseta del ‘Piojo’ Alvarado