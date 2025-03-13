Cortes de agua en CDMX: Así puedes revisar si habrá abasto en tu colonia en vivo

El periodo de estiaje provoca que los embalses de agua en el país se reduzcan y como suele ser habitual durante el periodo de Semana Santa, los habitantes de la Ciudad de México deben enfrentar recortes de agua o tandeo.
A través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el gobierno dio a conocer las zonas en las que los hogares que reciben el suministro de agua en sistema medido, de uso doméstico o mixto, recibirán el servicio por tandeo.
Es importante aclarar que esta medida no aplicará en toda la ciudad, sólo en 284 colonias de 10 de las 16 alcaldías: Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.
La herramienta “Agua en tu colonia” permite a los residentes consultar, de manera detallada, el calendario de abastecimiento hídrico en tiempo real.
Para usarla, es necesario buscar ese término en Google, donde el primer resultado relacionado con la CDMX dirige directamente a la consulta.
Basta con seleccionar la alcaldía correspondiente y posteriormente la colonia. Una vez realizado este proceso, el sistema despliega la fuente de suministro de agua y los días y horas en que llegará el servicio.
Lista completa de colonias por alcaldía que tendrán tandeo de agua a partir de marzo
ÁLVARO OBREGÓN
1 LOMAS DEL CAPULÍN
2 PUEBLO DE SAN BARTOLO AMEYALCO
3 LOMAS DE LA ERA
4 CEDROS (LOMAS DE LOS CEDROS)
5 TORRES DE POTRERO
6 AMPLIACIÓN TORRES DE POTRERO (TORRES DE POTRERO)
7 RINCÓN DE LA BOLSA
8 ALCANTARILLA
9 PUEBLO SANTA ROSA XOCHIAC
10 CABALLITO
11 ÁLVARO OBREGÓN PARAJE EL CABALLITO
12 ÁLVARO OBREGÓN CHAMONTOYA
13 ÁLVARO OBREGÓN LOMAS DE CHAMONTOYA
14 COYOACÁN ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ
15 COYOACÁN AJUSCO
16 COYOACÁN NUEVA DÍAZ ORDAZ
17 COYOACÁN PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA
18 COYOACÁN PEDREGAL DE SANTO DOMINGO
19 CUAJIMALPA XALPA
20 CUAJIMALPA CRUZ BLANCA
21 CUAJIMALPA EL TIANGUILLO
22 CUAJIMALPA LA PILA
23 CUAJIMALPA LAS LAJAS (LA PILA)
24 CUAJIMALPA LAS MAROMAS
25 CUAJIMALPA LOMA DEL PADRE
26 CUAJIMALPA MINA VIEJA (EL TIANGUILLO)
27 CUAJIMALPA MONTE DE LAS CRUCES (SAN LORENZO ACOPILCO)
28 CUAJIMALPA PRIMERO DE MAYO
29 CUAJIMALPA SAN LORENZO ACOPILCO
30 CUAJIMALPA PUEBLO SAN MATEO TLALTENANGO (EXCLUYE CUMBRES DE
SANTA FE)
31 CUAJIMALPA SAN PABLO CHIMALPA
32 CUAJIMALPA ZENTLAPATL
33 GUSTAVO A. MADERO AMPL. ARBOLEDAS CUAUTEPEC
34 GUSTAVO A. MADERO AMPL. PRADERA (PRADERA)
35 GUSTAVO A. MADERO AMPL. PROVIDENCIA
36 GUSTAVO A. MADERO ARBOLEDAS DE CUAUTEPEC
37 GUSTAVO A. MADERO BARRIO DE GUADALUPE TICOMÁN
38 GUSTAVO A. MADERO GENERAL FELIPE BERRIOZABAL
39 GUSTAVO A. MADERO BARRIO CANDELARIA TICOMAN (LA CANDELARIA TICOMÁN)
40 GUSTAVO A. MADERO LA CASILDA
41 GUSTAVO A. MADERO LA PASTORA
42 GUSTAVO A. MADERO LA PRADERA
43 GUSTAVO A. MADERO LA PROVIDENCIA
44 GUSTAVO A. MADERO LUIS DONALDO COLOSIO M.
45 GUSTAVO A. MADERO PALMATITLA
46 GUSTAVO A. MADERO SAN JUAN TICOMÁN
47 GUSTAVO A. MADERO AMPLIACIÓN MALACATES
48 GUSTAVO A. MADERO CHALMA DE GUADALUPE
49 GUSTAVO A. MADERO CUAUTEPEC CENTRO (CUAUTEPEC BARRIO ALTO)
50 GUSTAVO A. MADERO JUVENTINO ROSAS
51 GUSTAVO A. MADERO MALACATES
52 GUSTAVO A. MADERO PARQUE METROPOLITANO
53 GUSTAVO A. MADERO TLALPEXCO
54 GUSTAVO A. MADERO VISTA HERMOSA
55 GUSTAVO A. MADERO BARRIO SAN MIGUEL (SAN MIGUEL)
56 GUSTAVO A. MADERO VII SECCIÓN SAN JUAN DE ARAGÓN
57 IZTAPALAPA EL MIRADOR
58 IZTAPALAPA EL MOLINO TEZONCO
59 IZTAPALAPA EL PARAÍSO
60 IZTAPALAPA JARDINES DE SAN LORENZO TEZONCO
61 IZTAPALAPA MONTE ALBAN
62 IZTAPALAPA PARAJE SAN JUAN
63 IZTAPALAPA PARAJE ZACATEPEC
64 IZTAPALAPA PRESIDENTES DE MÉXICO
65 IZTAPALAPA PUEBLO SAN SEBASTIÁN TECOLOXTITLAN
66 IZTAPALAPA AMPLIACIÓN FUEGO NUEVO (FUEGO NUEVO)
67 IZTAPALAPA AMPLIACIÓN VERACRUZANA
68 IZTAPALAPA ESTADO DE VERACRUZ
69 IZTAPALAPA FUEGO NUEVO
70 IZTAPALAPA U. H. LA COLMENA (ERMITA ZARAGOZA)
71 IZTAPALAPA SANTA MARIA DEL MONTE
72 IZTAPALAPA VALLE DE LUCES
73 IZTAPALAPA SANTA MARIA AZTAHUACAN
74 IZTAPALAPA PUEBLO SANTA MARTHA ACATITLA
75 IZTAPALAPA U. H. EL SALADO (SANTA MARTHA ACATITLA NORTE)
76 IZTAPALAPA ERMITA ZARAGOZA
77 IZTAPALAPA U. H. FUENTES DE ZARAGOZA (SANTA MARTHA ACATITLA
NORTE)
78 IZTAPALAPA AMPLIACIÓN LAS PEÑAS
79 IZTAPALAPA PUEBLO SANTA MARIA AZTAHUACAN
80 IZTAPALAPA SEGUNDA AMPLIACIÓN DE PARAJE SAN JUAN
81 IZTAPALAPA SEGUNDA SECCIÓN DE PARAJE SAN JUAN
82 IZTAPALAPA BARRIO SAN MIGUEL
83 IZTAPALAPA BARRIO SAN LUCAS
84 IZTAPALAPA BARRIO SAN JOSÉ
85 IZTAPALAPA BARRIO SANTA BARBARA
86 IZTAPALAPA BARRIO SAN IGNACIO
87 IZTAPALAPA BARRIO LA ASUNCIÓN
88 IZTAPALAPA BARRIO SAN PABLO
89 IZTAPALAPA BARRIO SAN PEDRO
90 IZTAPALAPA BARRIO SAN ANTONIO
91 IZTAPALAPA BARRIO SAN LORENZO
92 IZTAPALAPA EL MANTO
93 IZTAPALAPA FRANCISCO VILLA
94 IZTAPALAPA GUADALUPE DEL MORAL
95 IZTAPALAPA INSURGENTES
96 IZTAPALAPA JACARANDAS
97 IZTAPALAPA LA ERA
98 IZTAPALAPA LA PURÍSIMA (LEYES DE REFORMA 1)
99 IZTAPALAPA LEYES DE REFORMA (1a SECCION, 2a SECCIÓN Y 3a SECCIÓN)
100 IZTAPALAPA LOS ÁNGELES
101 IZTAPALAPA LOS ÁNGELES APANOAYA
102 IZTAPALAPA PUEBLO SANTA CRUZ MEYEHUALCO
103 IZTAPALAPA PUENTE BLANCO
104 IZTAPALAPA SANTA MARTHA ACATITLA NORTE
105 IZTAPALAPA PARAJE SAN JUAN CERRO
106 IZTAPALAPA SIDERAL
107 IZTAPALAPA USCOVI
108 IZTAPALAPA VALLE DE SAN LORENZO
109 IZTAPALAPA ALVARO OBREGÓN
110 IZTAPALAPA AÑO DE JUÁREZ
111 IZTAPALAPA UNIDAD SANTA CRUZ MEYEHUALCO (SANTA CRUZ
MEYEHUALCO)
112 IZTAPALAPA LA PLANTA
113 IZTAPALAPA UNIDAD HABITACIONAL ALLEPETLALI (ALLEPETLALI)
114 IZTAPALAPA EL EDÉN
115 MAGDALENA CONTRERAS AMPLIACIÓN LOMAS DE SAN BERNABÉ
116 MAGDALENA CONTRERAS AMPLIACIÓN POTRERILLO
117 MAGDALENA CONTRERAS ATACAXCO
118 MAGDALENA CONTRERAS BARRANCA SECA
119 MAGDALENA CONTRERAS CAZULCO (PUEBLO SAN NICOLAS TOTOLAPAN)
120 MAGDALENA CONTRERAS EL ERMITAÑO
121 MAGDALENA CONTRERAS EL ROSAL
122 MAGDALENA CONTRERAS EL TORO
123 MAGDALENA CONTRERAS HUAYATLA
124 MAGDALENA CONTRERAS LA CARBONERA
125 MAGDALENA CONTRERAS LA CONCEPCIÓN
126 MAGDALENA CONTRERAS LA CRUZ
127 MAGDALENA CONTRERAS SAN FRANCISCO
128 MAGDALENA CONTRERAS BARRIO PLAZUELA DEL PEDREGAL
129 MAGDALENA CONTRERAS LA GUADALUPE
130 MAGDALENA CONTRERAS LAS CRUCES
131 MAGDALENA CONTRERAS LAS HUERTAS
132 MAGDALENA CONTRERAS LAS PALMAS
133 MAGDALENA CONTRERAS LOS PADRES
134 MAGDALENA CONTRERAS POTRERILLO
135 MAGDALENA CONTRERAS PUEBLO NUEVO ALTO
136 MAGDALENA CONTRERAS PUEBLO NUEVO BAJO
137 MAGDALENA CONTRERAS PUEBLO SAN NICOLAS TOTOLAPAN
138 MAGDALENA CONTRERAS SAN BERNABÉ OCOTEPEC (PUEBLO DE SAN BERNABÉ)
139 MAGDALENA CONTRERAS TIERRA COLORADA
140 MAGDALENA CONTRERAS TIERRA UNIDA
141 MAGDALENA CONTRERAS VISTA HERMOSA
142 MAGDALENA CONTRERAS BARROS SIERRA
143 MAGDALENA CONTRERAS EL TANQUE
144 MAGDALENA CONTRERAS LOMAS DE SAN BERNABÉ
145 MILPA ALTA PUEBLO SAN AGUSTÍN OHTENCO
146 MILPA ALTA BARRIO LA LUZ ( PUEBLO VILLA MILPA ALTA)
147 MILPA ALTA BARRIO SAN MARCOS ( PUEBLO VILLA MILPA ALTA)
148 MILPA ALTA BARRIO SAN MIGUEL (SAN PABLO OZTOTEPEC)
149 TLAHUAC AMPLIACIÓN JOSE LÓPEZ PORTILLO (SAN FRANCISCO
TLALTENCO)
150 TLAHUAC AMPLIACIÓN SELENE
151 TLAHUAC SELENE
152 TLAHUAC EL ROSARIO (SAN JUAN IXTAYOPAN)
153 TLAHUAC JAIME TORRES BODET (SAN JUAN IXTAYOPAN)
154 TLAHUAC SANTA MARÍA DE LOS OLIVOS (SAN JUAN IXTAYOPAN)
155 TLAHUAC PEÑA ALTA (SAN JUAN IXTAYOPAN)
156 TLAHUAC TIERRA BLANCA (SAN JUAN IXTAYOPAN)
157 TLAHUAC LA ESTACIÓN (SOLO LAS REGIONES MANZANAS 057-944, 057-
945, 057-946, 057-947, 057-948, 157-850, 057-950,157-817)
158 TLAHUAC LA HABANA
159 TLAHUAC SANTA CECILIA
160 TLAHUAC BARRIO SAN MATEO (PUEBLO SAN PEDRO TLÁHUAC, BARRIO
SAN MATEO
161 TLAHUAC SAN JOSÉ
162 TLAHUAC 3 DE MAYO
163 TLAHUAC BARRIO ASUNCIÓN (PUEBLO SAN PEDRO TLÁHUAC, BARRIO
LA ASUNCIÓN)
164 TLAHUAC BARRIO LA LUPITA (PUEBLO SAN PEDRO TLÁHUAC, BARRIO
LA GUADALUPE)
165 TLAHUAC BARRIO SAN MIGUEL MIXQUIC (PUEBLO SAN MIGUEL
MIXQUIC, BARRIO SAN MIGUEL)
166 TLAHUAC BARRIO LOS REYES MIXQUIC (PUEBLO SAN ANDRÉS
MIXQUIC, BARRIO LOS REYES)
167 TLAHUAC PUEBLO SAN ANDRÉS MIXQUIC Y SUS BARRIOS
168 TLAHUAC PUEBLO SAN PEDRO TLÁHUAC Y SUS BARRIOS
169 TLAHUAC OJO DE AGUA
170 TLAHUAC LAS PUERTAS
171 TLAHUAC ZACATENCO
172 TLAHUAC PUEBLO SANTIAGO ZAPOTITLÁN
173 TLAHUAC LA CONCHITA ZAPOTITLÁN
174 TLAHUAC PUEBLO SANTA CATARINA YECAHUIZOTL Y SUS BARRIOS
175 TLALPAN 3 DE MAYO
176 TLALPAN ACTOPA
177 TLALPAN AMPLIACIÓN CUCHILLA DE PADIERNA (SE UBICA DENTRO DE
CUCHILLA DE PADIERNA)
178 TLALPAN AMPLIACIÓN MAGDALENA PETLACALCO (PUEBLO LA
MAGDALENA PETLACALCO)
179 TLALPAN AMPLIACIÓN PLAN DE AYALA
180 TLALPAN BELVEDERE AJUSCO
181 TLALPAN BOSQUES DEL PEDREGAL
182 TLALPAN CHICHICASPATL
183 TLALPAN CHIMILLI
184 TLALPAN CRUZ DEL FAROL
185 TLALPAN CUCHILLA AMPLIACIÓN TEPEXIMILPA
186 TLALPAN CUCHILLA DE LA LOMA BONITA (SAN JUAN TEPEXIMILPA)
187 TLALPAN CUCHILLA DE PADIERNA
188 TLALPAN CULTURA MAYA
189 TLALPAN CUMBRES DE TEPETONGO
190 TLALPAN DIVISADERO
191 TLALPAN DOS DE OCTUBRE
192 TLALPAN EJIDOS DE SAN PEDRO MÁRTIR
193 TLALPAN EL COLIBRÍ (SAN MIGUEL XICALCO)
194 TLALPAN EL VERANO
195 TLALPAN FUENTES DE TEPEPAN
196 TLALPAN HÉROES DE PADIERNA
197 TLALPAN JARDINES DEL AJUSCO
198 TLALPAN JUVENTUD UNIDA
199 TLALPAN LA PALMA
200 TLALPAN LA PALMA 1ra. SECCIÓN (SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC) SE
UBICA EN LA PALMA
201 TLALPAN LA PALMA 2da. SECCIÓN (SE UBICA EN LA PALMA)
202 TLALPAN LA PALMA 3ra. SECCIÓN SE UBICA EN LA PALMA)
203 TLALPAN LA PRIMAVERA
204 TLALPAN LA TORTUGA XOLALPA
205 TLALPAN LOMAS DE PADIERNA SUR
206 TLALPAN LOMAS DE COACTETLAN (VIVEROS DE COATECTLAN)
207 TLALPAN LOMAS DE CUILOTEPEC
208 TLALPAN LOMAS DE PADIERNA
209 TLALPAN LOMAS DE TEXCALATLACO
210 TLALPAN LOMAS DEL PEDREGAL (CUCHILLA DE PADIERNA)
211 TLALPAN LOMAS HIDALGO
212 TLALPAN LOS ENCINOS
213 TLALPAN LOS VOLCANES
214 TLALPAN MARIA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA
215 TLALPAN MESA LOS HORNOS
216 TLALPAN MIGUEL HIDALGO 2a. SECCIÓN
217 TLALPAN MIGUEL HIDALGO 3ra. SECCIÓN
218 TLALPAN MIGUEL HIDALGO 4ta. SECCIÓN
219 TLALPAN EL MIRADOR (SAN ANDRES TOTOLTEPEC)
220 TLALPAN MIRADOR I
221 TLALPAN MIRADOR 1ra SECCIÓN
222 TLALPAN MIRADOR II
223 TLALPAN MIRADOR 2da. SECCIÓN
224 TLALPAN MIRADOR 3ra. SECCIÓN
225 TLALPAN MIRADOR DEL VALLE
226 TLALPAN MOVIMIENTO ORGANIZADO DE TLALPAN
227 TLALPAN NUEVO RENACIMIENTO DE AXALCO
228 TLALPAN PARAJE 38
229 TLALPAN PARAJE DE TEMASTITITLA (MESA LOS HORNOS)
230 TLALPAN PARAJE LA JOYITA (PUEBO SAN PEDRO MÁRTIR)
231 TLALPAN PARAJE TETENCO (PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR)
232 TLALPAN PEDREGAL DE SAN NICOLAS 1ra. SECCIÓN
233 TLALPAN PEDREGAL DE SAN NICOLAS 2da. SECCIÓN
234 TLALPAN PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 3ra. SECCIÓN
235 TLALPAN PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 4ta. SECCIÓN
236 TLALPAN PEDREGAL DE SAN NICOLAS 5ta. SECCIÓN
237 TLALPAN PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA XITLA
238 TLALPAN PEQUEÑA TEPEXIMILPA (SAN JUAN TEPEXIMILPA)
239 TLALPAN PLAN DE AYALA
240 TLALPAN PUEBLO DE SAN ANDRES TOTOLTEPEC
241 TLALPAN PUEBLO DE SAN MIGUEL AJUSCO
242 TLALPAN PUEBLO DE SAN MIGUEL TOPILEJO
243 TLALPAN PUEBLO DE SAN MIGUEL XICALCO
244 TLALPAN PUEBLO LA MAGDALENA PETLACALCO
245 TLALPAN PUEBLO PARRES EL GUARDA
246 TLALPAN PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR
247 TLALPAN PUEBLO SANTO TOMAS AJUSCO
248 TLALPAN PUEBLO CHIMALCOYOLT
249 TLALPAN SAN JUAN TEPEXIMILPA
250 TLALPAN SANTÍSIMA TRINIDAD
251 TLALPAN SECTOR 17 (PEDREGAL DE SAN NICOLAS 5TA. SECCIÓN)
252 TLALPAN TECORRAL
253 TLALPAN TEPETONGO
254 TLALPAN TLALMILLE
255 TLALPAN TLAXCALTENCO LA MESA
256 TLALPAN TORRES DE PADIERNA
257 TLALPAN VALLE DE TEPEPAN
258 TLALPAN VISTAS DEL PEDREGAL
259 TLALPAN PROGRESO TLALPAN (VISTAS DEL VALLE) ESTA EN LA
PALMA
260 TLALPAN VIVEROS COATECTLAN
261 TLALPAN VIVEROS DE CUERNAVACA (VIVEROS COATECTLAN)
262 TLALPAN ZACATIENDA (TECORRAL)
263 TLALPAN POPULAR SANTA TERESA
264 TLALPAN SANTA ÚRSULA XITLA
265 TLALPAN MIGUEL HIDALGO
266 TLALPAN MIGUEL HIDALGO 1a. SECCIÓN
267 TLALPAN PEDREGAL SANTA ÚRSULA XITLA PARTE BAJA (PEDREGAL
DE SANTA ÚRSULA XITLA)
268 TLALPAN PEDREGAL SANTA URSULA XITLA PARTE ALTA (PEDREGAL
DE SANTA ÚRSULA XITLA)
269 XOCHIMILCO ALCANFORES (SANTA MARÍA NATIVITAS) TECOMULCO EL
ALTO
270 XOCHIMILCO BARRIO LA TABLA (BARRIO LA PLANTA, SOLO A LAS
REGIONES MANZANAS 371-259 Y 371-260).
271 XOCHIMILCO BARRIO LAS CRUCES ( SANTA CRUZ ACALPIXCA)
272 XOCHIMILCO BARRIO SAN JUAN (SAN LUIS TLAXIALTEMALCO)
273 XOCHIMILCO BARRIO SAN ANTONIO (SAN LUIS TLAXIALTEMALCO)
274 XOCHIMILCO EL ARENAL (SAN MATEO XALPA)
275 XOCHIMILCO DEL CARMEN (SANTIAGO TULYEHUALCO)
276 XOCHIMILCO LA CAÑADA SAN LUCAS XOCHIMANCA
277 XOCHIMILCO LOMAS DE NATIVITAS (SANTA MARÍA NATIVITAS)
278 XOCHIMILCO RANCHO TEJOMULCO (SANTA MARÍA NATIVITAS)
279 XOCHIMILCO SAN JOSÉ ZACATEPEC (SAN MATEO XALPA)
280 XOCHIMILCO
DURAZNOTITLA (SAN JOSE ZACAPETEC, SOLO LAS REGIONES
MANZANAS 372-032, 372-165, 372-311, 372-312, 372-313, 372-314,
372-315, 372-316, 372-317, 372-318, 372-319, 372-321, 372-322, 372-
323, 772-165, 772-358 Y 772-359).
281 XOCHIMILCO SANTA MARIA DEL OLIVAR (SANTIAGO TULYEHUALCO)
282 XOCHIMILCO BARRIO LA CANDELARIA (SAN GREGORIO)
283 XOCHIMILCO CRISTO REY
284 XOCHIMILCO AMPLIACIÓN NATIVITAS