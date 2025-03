Uriel Reyes, creador del podcast “Relatos de la Noche”, es acusado de abuso sexual por parte de su prima

El creador del podcast "Relatos de la noche", Uriel Reyes, se encuentra en la mira. (Spotify/Penguin Random House)

Uriel Reyes, conocido por ser el creador del canal de YouTube y podcast “Relatos de la Noche”, se encuentra en el centro de la polémica tras ser acusado públicamente de abuso sexual por parte de una mujer que afirma ser su prima hermana.

La denuncia, difundida en redes sociales en fechas cercanas al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, pero que recién se está viralizando, ha provocado una fuerte reacción entre los seguidores del proyecto y usuarios en diversas plataformas digitales.

La acusación fue realizada por Claudia “N”, quien publicó un testimonio en su cuenta personal de Facebook, donde asegura que Reyes abusó de ella cuando tenía entre 13 y 14 años de edad. En su publicación, Lerma escribió:

“Mi primo hermano, mi abusador de los 13 a 14 años. ¿Ahora quién es susceptible, Uriel Reyes Lerma? A la niña me la callaste, a la mujer la he vuelto fuerte. ¿Te acuerdas de las fotos que me querías obligar a hacer? No cambias”. El mensaje fue acompañado por una imagen del creador de contenido y capturas del perfil de Instagram de Uriel Reyes, donde se observan fotografías de mujeres desnudas, lo que generó múltiples cuestionamientos entre usuarios sobre la conducta del youtuber.

Después de que la acusación se hiciera viral, Uriel Reyes desactivó su cuenta personal de Instagram, donde contaba con más de 222 mil seguidores, y restringió el acceso a sus perfiles en X (antes Twitter). Su cuenta personal @upolch, con 32 mil 500 seguidores, pasó a modo privado; mientras que en la del podcast @RDLNoficial, con 75 mil seguidores, se restringieron los comentarios.

A pesar de estas restricciones, usuarios lograron dejar mensajes visibles como: “Si te atreves quita el candado, Uriel”, “ABUSADOR” y “Qué decepción, la verdadera historia de horror te tiene a ti como protagonista”, se lee.

Sin embargo, en su canal de YouTube los comentarios de los internautas son visibles y en ellos le señalan lo decepcionados que están de él. El caso ha tenido repercusiones inmediatas pues la mayoría de sus fans han expresado su intención de dejar de seguir el canal o escuchar sus contenidos.

Otros han señalado que esperarán una postura oficial por parte del acusado antes de tomar una decisión. Sin embargo, hasta el momento, el podcaster no ha emitido ninguna declaración pública ni ha respondido oficialmente a las acusaciones.

¿Quién es Uriel Reyes?

Uriel Reyes, de 41 años, es originario de Tijuana. Estudió Comunicación en la Universidad Autónoma de Baja California. Desde joven, mostró interés por los relatos de misterio y los programas de radio, lo cual lo llevó a crear “Relatos de la Noche” en agosto de 2020.

El canal de YouTube, que cuenta con 2.1 millones de suscriptores, se caracteriza por narrar historias de terror, leyendas urbanas y experiencias paranormales enviadas por oyentes. Su éxito llevó al proyecto a expandirse a plataformas como Spotify, donde suma más de 138 mil seguidores.

Uriel Reyes, podcaster. (Festival Gabo)

En el resumen Spotify Wrapped 2024, el podcast alcanzó la séptima posición global, convirtiéndose en el contenido en español mejor clasificado del año. La propuesta logró destacar por su ambientación sonora, el tono narrativo y la recuperación del formato clásico de relatos orales.

Además del podcast, Reyes publicó en 2024 su primer libro, también titulado “Relatos de la Noche”, que recopila 13 historias de terror. La obra fue presentada en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde agotó localidades durante las firmas de ejemplares.

El éxito editorial reafirmó la popularidad del proyecto, que ha sido reconocido por renovar el interés en el folclore narrativo y las leyendas tradicionales mexicanas mediante un formato contemporáneo.