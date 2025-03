Alito Moreno vuelve a arremeter contra Gerardo Fernández Noroña: “Un ridículo para el Senado”

Moreno Cárdenas y Noroña cuentan con un amplio historial de desencuentros (Cuartoscuro)

Luego de los señalamientos que Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva en el Senado, quien consideró que Alejandro Moreno Cárdenas debería estar en la cárcel por los cargos que le imputa la Fiscalía General del estado (FGE) de Campeche, el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) volvió a arremeter en su contra, aunque elevó el tono de sus declaraciones.

En una comparecencia ante medios de comunicación en el Patio del Federalismo, dentro del Senado de la República, el senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) volvió a criticar a Noroña. No obstante, en esta ocasión, se dirigió a él con una palabra altisonante.

“Qué tristeza ver que el Senado de la República está representado por ese personaje, un patán, un barbaján, como diríamos los mexicanos, un gran pend*jo. Lo que nosotros decimos es que hay que respetar a México, ser responsable y esta manera de amedrentar a la oposición jamás lo van a lograr. Él cree que por decir que me van a meter a la cárcel, nosotros nos vamos a echar para atrás”, expresó ante los medios de comunicación.

Moreno es cuenta con un proceso de desafuero REUTERS/Henry Romero

Al intentar justificar el tono de sus declaraciones, Moreno Cárdenas refirió el uso de dicho lenguaje porque “así nos entendemos, el pueblo de México sabe lo que queremos decir”. De igual manera, aseguró haber recibido el respaldo de diversos personajes en su pleito con el presidente de la mesa directiva, aunque no dio a conocer nombres.

Cabe recordar que, en diversas ocasiones, Gerardo Fernández Noroña se ha referido a los motivos por los cuales la Fiscalía General del estado (FGE) de Campeche ha solicitado el desafuero de Alejandro Moreno Cárdenas.

La adquisición de una mansión de lujo, valuada en más de 130 millones de pesos mexicanos, ha puesto al exgobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, bajo el escrutinio de la Fiscalía General del Estado (FGE). Según informó la FGE, la investigación se centra en posibles delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito relacionados con la construcción de esta propiedad durante su mandato como gobernador, entre los años 2015 y 2019.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, asegura que hay motivos suficientes para lograr que el priista esté en la cárcel (AP Foto/Eduardo Verdugo)

De acuerdo con las autoridades, la mansión en cuestión habría sido edificada mientras Moreno Cárdenas ocupaba el cargo de gobernador de Campeche.

Al respecto, ante las declaraciones de Alito Moreno, así como los señalamientos de la FGE, en su más reciente declaración ante los medios de comunicación Noroña afirmó:

“Decía mi abuela, cuando yo me enojaba ‘de tus enojos hago manojos’. De sus críticas hago manojos. Francamente no tiene autoridad moral, no tiene autoridad política, no tiene vergüenza, no vale la pena mayor asunto. Estoy convencido de que debería estar en la cárcel. Estoy convencido de que mientras esté libre nos ayudará a acabar de desaparecer al PRI. Es el sepulturero mayor del Partido Revolucionario Institucional y si no me creen, pregúntenle a Manlio Fabio Beltrones”.