Proceso de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco sigue en curso, asegura integrante de la Sección Instructora

El exgobernador no se ha pronunciado al respecto | Foto: Facebook Cuauhtémoc Blanco

El proceso de desafuero en contra de Cuauhtémoc Blanco en la Cámara de Diputados sigue en pie, aseguró Raúl Bolaños-Cacho Cué, legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) e integrante de la Sección Instructora (SI). De esa forma, negó cualquier tipo de protección al exfutbolista tras la decisión tomada en la sesión del pasado jueves 6 de marzo de 2025.

Durante una conferencia de prensa en la sede de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, aseguró que, contrario a haber rechazado la solicitud, la Sección Instructora está cumpliendo con el proceso en apego a la ley y al derecho. En ese sentido, luego de haber sostenido una reunión en donde se dio a conocer el caso, comenzaron a correr los plazos de notificación y presentación de pruebas.

“No es un tema a discusión que se haya admitido o no. La denuncia ya está en proceso en la Sección Instructora y nosotros, apegados a derecho, vamos a evaluar si hay indicios de culpabilidad para que en los próximos 60 días, que es lo que establece la ley, podamos tener una resolución que vaya al Pleno”, declaró ante medios de comunicación.

La solicitud de desafuero fue interpuesta por el exfiscal Uriel Carmona Gándara (Cuartoscuro)

Cabe mencionar que, después de la sesión extraordinaria de la Sección Instructora del jueves 6 de marzo de 2025, decidieron no iniciar el proceso de revisión del caso. Según dio a conocer Hugo Eric Flores Cervantes, presidente de la SI, en entrevista radiofónica con Francisco Zea, en aquella sesión tres integrantes del organismo tuvieron conocimiento del expediente del exfutbolista por primera ocasión. Por ello, no era procedente votar su admisión o no.

Al respecto, Bolaños-Cacho Cué aclaró que en la primera sesión “el diputado Germán Martínez solicitó que se votara si se admitía o no, a lo cual un servidor le expresó que no teníamos que votar la admisión o no de una denuncia, porque la ley lo que establece es que a partir de que la denuncia existe comienzan a correr los plazos“.

El exfutbolista habría incurrido en el delito en su etapa como gobernador de Morelos (Facebook Cuauhtémoc Blanco)

Por ello, después de haber conocido el caso por primera vez, el presidente de la Sección Instructora tuvo que notificar a Cuauhtémoc Blanco sobre la existencia de la denuncia en los tres días siguientes. Solo hasta entonces comenzará a correr el periodo de presentación de pruebas y el resto de los plazos determinados por la ley.

El organismo que solicitó el desafuero de Cuauhtémoc Blanco fue la Fiscalía General del estado (FGE) de Morelos, entonces a cargo de Uriel Carmona Gándara. El motivo fue la presunta partivipación del exgobernador de aquel estado en el delito de violación en grado de tentativa en contra de su media hermana.