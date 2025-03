Noroña responde críticas y arremete contra Alito Moreno: “Estoy convencido de que debería estar en la cárcel”

Alejandro Moreno es dirigente nacional del PRI (X/Alejandro Moreno)

Un nuevo capítulo entre la rivalidad de Gerardo Fernández Noroña y Alejandro Moreno Cárdenas tuvo lugar este martes. Luego de que el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) criticó el papel del presidente de la mesa directiva en el Senado, el morenista respondió y criticó su cargo como dirigente nacional del partido tricolor.

En una entrevista ante medios de comunicación, el presidente de la mesa directiva del Senado de la República respondió los señalamientos que Alito Moreno realizó en su contra horas antes en una conferencia de prensa. En su intervención, restó importancia a las críticas de Moreno e, incluso, adelantó que será el responsable de la extinción del PRI.

“Decía mi abuela, cuando yo me enojaba ‘de tus enojos hago manojos’. De sus críticas hago manojos. Francamente no tiene autoridad moral, no tiene autoridad política, no tiene vergüenza, no vale la pena mayor asunto. Estoy convencido de que debería estar en la cárcel. Estoy convencido de que mientras esté libre nos ayudará a acabar de desaparecer al PRI. Es el sepulturero mayor del Partido Revolucionario Institucional y si no me creen, pregúntenle a Manlio Fabio Beltrones”. declaró.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que Moreno Cárdenas "acabará" con el PRI (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Horas antes de los señalamientos realizados por el presidente de la mesa directiva, Moreno Cárdenas arremetió en su contra y criticó que sea él quien esté al frente de la Cámara Alta. Durante una conferencia de prensa expuso que:

“Fernández Noroña es un payaso, verdaderamente ridículo lo que hace. Representa al Senado mexicano y está convertido en un porrista de Morena, es de vergüenza. Denigra al Senado de la República. Nos llena de vergüenza cuando en otros lugares del mundo nos señalan que si ese es el presidente del Senado mexicano”, reclamó.

La declaración que provocó el descontento de Alejandro Moreno Cárdenas consistió en el señalamiento de Gerardo Fernández Noroña, quien aseguró que existen elementos suficientes para que el dirigente nacional del PRI esté en prisión.

Los desencuentros entre los personajes se acentuaron tras la discusión que sostuvieron en la mesa directiva en noviembre de 2024 (Cuartoscuro)

Cabe recordar que el senador del tricolor cuenta con una solicitud de desafuero en su contra en la Sección Instructora de la Cámara de Diputados. El motivo es el señalamiento de la Fiscalía General del estado (FGE) de Campeche por su posible implicación en delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

La investigación está enfocada en la adquisición de una lujosa mansión, valuada en más de MXN 130 millones. Según las investigaciones, la propiedad se construyó durante el tiempo en que Moreno Cárdenas fue gobernador de Campeche, es decir entre 2015 y 2019.