Línea 2 del Metro CDMX: denuncian a policías por el retiro de un hombre con discapacidad que pedía limosna

Retiran a persona con discapacidad que pedía limosna en la Línea 2 del Metro CDMX (X/ @Viral_Metro2)

La tarde de este lunes 10 de marzo, usuarios de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) captaron el momento en el que unos policías retiraron a una persona con discapacidad, esto se debió a que el hombre estaba pidiendo limosna al interior de la estación Villa de Cortés.

Sin embargo, la manera en la que retiraron al sujeto causó indignación. A través de redes sociales se viralizaron imágenes del momento exacto en el que arrestaron a este hombre, ya que los elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México habrían cometido abuso de autoridad.

De acuerdo con lo que compartieron testigos, el hombre con discapacidad se trasladaba en los vagones de la Línea 2 del Metro para pedir dinero a los usuarios, en consecuencia, los policías de la estación Villa de Cortés lo identificaron y detuvieron.

Usuarios captaron cómo policías de Villa de Cortés intentaron retirar a una persona con discapacidad que pedía limosna Crédito: X/ @Viral_Metro2

Pero, al momento de detenerlo tuvieron forcejeos, pues la persona fue tomada por los brazos y levantada por los elementos de la SSC. Y es que, debido a que el hombre no podía caminar, su condición limitó su movilidad y generó que los policías lo cargaran.

La persona discapacitada no quería ser tratada así, así que forcejeó con los policías, pero esto solo provocó que lo lastimaran. Un testigo se animó a grabar lo que estaba pasando. Se escucha que la persona con discapacidad empezó a gritar: “Me lastimaste mi cabeza, me lastimaste. Me acabas de azotar”.

La persona que grabó el incidente intentó defenderlo, pues evidenció el comportamiento de los policías, pero en ese instante recibió agresión por un presunto trabajador del STC Metro.

Usuarios evidenciaron cómo policías PBI del Metro retiraron a una persona con discapacidad (X/ @Viral_Metro2)

¿Qué dijo el STC Metro del retiro de una persona discapacitada que pedía dinero en la Línea 2?

Debido a que este acto se viralizó rápidamente, la cuenta oficial del Metro CDMX se encargó de compartir su postura oficial. Lo primero que aclaró es que tuvieron que retirar a esta persona que pedía dinero, ya que es un comportamiento que no se permite dentro de las instalaciones del Metro.

Por otra parte, sentenció que realizarán una investigación para determinar el comportamiento adecuado o inadecuado de los policías de la estación.

Esto dijo el STC Metro del incidente en la Línea 2 (X/ @MetroCDMX)

"Elementos de Seguridad retiraron a una persona por solicitar dádivas en la estación Villa de Cortes de la Línea 2. De igual forma se lleva a cabo una investigación para determinar que los oficiales hayan actuado conforme a los protocolos", explicaron.

Por otra parte, sentenciaron que “se hace un llamado a los usuarios a respetar las normas y hacer buen uso de las instalaciones. Evita la desinformación así como difundir información falsa”.