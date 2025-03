Salma Hayek es arrestada durante pleno concierto de Sabrina Carpenter en Londres: “Es como una escena erótica”

Salma Hayek es arrestada en pleno concierto de Sabrina Carpenter en Londres. (Reuters)

Salma Hayek ha vuelto a ser tendencia en redes sociales, pero esta vez no por su trabajo cinematográfico, sino por un curioso momento que protagonizó en el concierto de Sabrina Carpenter. La cantante fue arrestada en pleno show de la cantante de pop.

Si bien muchos podrían pensar que las autoridades inglesas estuvieron involucradas, la realidad es que simplemente se trató de un momento curioso dentro del mismo concierto.

Durante su gira europea con el álbum Short N’ Swee, Sabrina Carpenter sorprendió al público al “arrestar” a la actriz mexicana en medio del show.

Este particular momento, que rápidamente se viralizó, se ha convertido en uno de los puntos más comentados de la gira de Carpenter. Y es que no es la primera vez que la joven cantante realiza este tipo de interacción con celebridades. En ocasiones anteriores, hizo lo mismo con la actriz Margaret Qualley, quien se hizo popular por su papel en La sustancia, cinta ganadora del Oscar al Mejor Maquillaje.

Soccer Football - Ligue 1 - Paris St Germain v Stade Rennes - Parc des Princes, Paris, France - September 27, 2024 Actress Salma Hayek is pictured in the stands before the match REUTERS/Sarah Meyssonnier

En el caso de Salma Hayek, la razón del “arresto” fue ser “la persona más atractiva” en el lugar, lo que provocó risas y aplausos de los asistentes. Carpenter no perdió la oportunidad de elogiar a la actriz mexicana, mostrando su emoción al tenerla presente en su espectáculo.

“Wow, eres tan hermosa, es un honor, te amo tanto”, expresó Sabrina Carpenter ante la ovación del público. Pero la interacción no terminó ahí. La cantante continuó bromeando con evidente nerviosismo ante la presencia de Hayek: “Es loco porque te acabo de conocer, pero ya te amo y siento que estamos destinadas. Me estoy calentando porque estás aquí y me pongo nerviosa”.

Después de estas palabras, Sabrina Carpenter entregó unas esposas de juguete a la mexicana para completar la escena, un gesto que provocó aún más emoción entre los fanáticos que se encontraban grabando el momento.

Sabrina Carpenter performs during the BRIT Awards at the O2 Arena in London, Britain, March 1, 2025. REUTERS/Isabel Infantes

El video de la interacción entre Salma Hayek y Sabrina Carpenter ha sido compartido y comentado miles de veces en redes sociales, con usuarios que celebran el sentido del humor de ambas y la espontaneidad de la cantante. Además, ha demostrado que Hayek, a pesar de su estatus como una de las actrices más exitosas de Hollywood, sigue teniendo una gran cercanía con su público y una disposición genuina para divertirse en cualquier situación.

“Sabrina no te culpo”, “Este video no es una escena erótica pero igual es demasiado sexy”, “Que me arreste a mi también”, “Sabrina le sabe” y “Salma es hermosa, toda una reina”, fueron algunos comentarios que se pudieron leer en redes sociales, sobre este momento.