¿Niki Nicole confirma que fue infiel a Peso Pluma con Natanael Cano? Ésta sería la supuesta confesión de la argentina

¿Niki Nicole confirma que fue infiel a Peso Pluma con Natanael Cano? (Instagram)

El conflicto entre Natanael Cano y Peso Pluma sigue generando teorías y especulaciones, pero ahora una nueva pieza se ha sumado al rompecabezas: Nicki Nicole. La cantante argentina, quien fue pareja de Peso Pluma, se ha visto involucrada en la polémica debido a la reciente letra de una canción de Cano y al lanzamiento de un tema que la propia Nicole estrenó junto a Grupo Frontera en 2024, titulado “Desquite”.

Los rumores de un posible triángulo amoroso surgieron cuando Cano reveló un fragmento de la canción “Tiraera V3″, donde lanza líneas que muchos han interpretado como ataques directos a Peso Pluma. Sin embargo, el verso más polémico fue uno que hace referencia explícita a Nicki Nicole: “Me estaba pidiendo v*rga tu pinche morra Nicki, que si cuando la volaba pa la H para meterle todo el dicky”. La crudeza de la frase ha dado pie a innumerables teorías sobre una supuesta traición.

Si bien hasta el momento la “tiradera” de Cano hacia su ex amigo y compañero en los corridos tumbados podría haberse quedado como la línea de una canción que sólo buscaba provocar el cantante de “Nueva Vida”, ahora se ha sumado a la conversación una canción de la cantante argentina que pareciera confirmar la información.

La cantante argentina Nicki Nicole durante su concierto en el Festival Tecate Emblema en la Ciudad de México el sábado 18 de mayo de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario)

Los fans de los tres artistas han publicado en redes sociales que existe una canción de Nicki Nicole con Grupo Frontera que podría contener información. El tema en cuestión se llama “Desquite”, y ha sido señalado como indirecta a Peso Pluma en su totalidad. No obstante, hay una línea muy particular que ha causado revuelo a la luz de esta nueva polémica. La letra del tema incluye una frase como:

“Si te mando una foto, será con tu amigo, el que siempre celaste / No supiste cuidarme / No es que quiera vengarme / Hoy te voy a pagar con la misma moneda que tú me pagaste”.

Aunque nunca menciona nombres, muchos fanáticos consideran que se trata de una respuesta clara hacia todo este asunto, haciendo ver que Natanael Cano es ese “amigo, el que siempre celaste”.

La revelación anterior resulta shockeante para todos los fanáticos del trío de cantantes. Especialmente para los seguidores de Cano y Hassan, quienes en su mayoría son los mismos.

¿Nicki Nicole engañó a Peso Pluma con Natanael Cano? Esto sabemos sobre las nuevas revelaciones. | Portada: Jovani Pérez, Infobae México.

Además, la especulación ha crecido debido a que hace unos días se viralizó una fotografía en la que Nicki Nicole aparece junto a Natanael Cano. En dicha imagen también está presente Trueno cantante argentino que también es ex de la cantante, razón por la que anteriormente dicha instantánea no había levantado sospechas.

Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha confirmado o desmentido los rumores, ni las teorías que ya se manejan en redes sociales y por extensión en medios de comuncación. Sin embargo, los seguidores de ambos artistas continúan buscando pistas en sus canciones y publicaciones en plataformas.

El hecho de que Natanael Cano haya lanzado su “Tiraera V3″ en pleno conflicto con Peso Pluma ha hecho que muchas personas consideren que su intención es clara y que busca dañar al cantante con estas supuestas revelaciones.

Por su parte, Nicki Nicole se ha mantenido al margen de la polémica, sin hacer declaraciones públicas sobre las acusaciones o la canción de Cano. Tampoco ha explicado a quién iban dirigidas las líneas de “Desquite”, lo cual ha dejado todo a la interpretación de sus seguidores.