Karla Sofía Gascón se viste de blanco y agradece a México tras la polémica Emilia Pérez: “Me abrieron las puertas”

Karla Sofía Gascón se vista de blanco para pedir perdón a México. (Instagram)

Después de la controversia generada por su participación en la película Emilia Pérez y el rechazo masivo en redes sociales, Karla Sofía Gascón ha emitido un mensaje en su cuenta oficial de Instagram donde no solo pide disculpas por algunas de sus declaraciones pasadas, sino que también dedica palabras de gratitud a México, un país que, asegura, le abrió las puertas y le brindó afecto y amistad.

La actriz española, quien fue nominada al Oscar por su interpretación en Emilia Pérez, enfrentó duras críticas durante los meses pasados tras revelarse varias de sus publicaciones en redes sociales calificadas como de odio, racistas e incluso “islamófobicas”.

En su publicación reciente en Instagram, Karla Sofía Gascón compartió una fotografía en donde se le ve vestida de blanco y expresó arrepentimiento por algunas de sus actitudes pasadas; reconoció que, en su afán por protegerse, pudo haber herido a otras personas.

“A veces nos ponemos una coraza para protegernos, para que no penetre el daño en nosotros, yo también tengo la mía. Sé que por ello también he dicho cosas hirientes a lo largo de mi vida y que algunas personas pueden haberse sentido ofendidas, por lo cual pido perdón y me comprometo a seguir aprendiendo y escuchando para no cometer los mismos errores en el futuro”, escribió la actriz.

México le abrió las puertas

La actriz española Karla Sofía Gascón (c) fue registrada este 1 de marzo en la 50ª ceremonia anual de los premios César, en París (Francia). EFE/Christophe Petit Tesson

Sin embargo, uno de los puntos más importantes de su extenso mensaje, publicado en redes, fue el agradecimiento que dedicó a México, país al que se refirió con cariño y respeto.

“México ocupa un lugar imborrable en mi corazón. Allí recibí amistad, afecto y una calidez humana que nunca olvidaré. Desde el día en que mi querido Julián Pastor me abrió sus puertas, mi amor por esta tierra y su gente se hizo eterno”, declaró Gascón.

Karla Sofía Gascón llegó a México cuando todavía era Carlos Gascón, con una carrera como actor en España bien forjada, aunque poco exitosa. Tras participar en diversas telenovelas como Corazón salvaje del productor Salvador Mejía, poco a poco encontró el cariño del público.

Sin embargo, no fue hasta que interpretó al villano Peter en la película mexicana Nosotros los nobles que alcanzó una notoriedad importante. Su papel se convirtió en uno de los personajes más icónicos del cine nacional y además le ayudó a darse notoriedad no sólo en México, sino en la industria europea.

El mensaje de Karla Sofía Gascón. (Instagram)

En su mensaje, la actriz también hizo referencia a su trabajo en Emilia Pérez, señalando que su propósito siempre fue visibilizar a un colectivo históricamente menospreciado y mostrar una historia de lucha y resistencia desde la dignidad.

“Durante más de tres años entregué lo mejor de mí para dar visibilidad a un colectivo históricamente menospreciado, reflejando la vida de una mujer trans atrapada en el peor lugar posible: el cuerpo de un delincuente sumido en un patriarcado extremo. Mi propósito siempre fue hacerlo con la mayor dignidad posible”, explicó.

Gascón y la salud mental

Karla Sofia Gascon nominated for "Emilia Perez" listens during the Best Actress award announcement during the Oscars show at the 97th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 2, 2025. REUTERS/Carlos Barria

Además de su agradecimiento a México, Karla Sofía Gascón aprovechó su mensaje para reflexionar sobre la importancia de la salud mental y cómo los ataques en redes sociales afectaron su bienestar. Según sus palabras, la situación llegó a tal punto que consideró “lo impensable”.

“Se crearon cuentas falsas con mi nombre, se lanzaron acusaciones absurdas, incluso delirantes, que dañaron profundamente mi espíritu. Hubo instantes en los que el dolor fue tan abrumador que llegué a contemplar lo impensable”, reveló.

La actriz también reafirmó su compromiso con la lucha por los derechos de las personas desfavorecidas y su deseo de seguir aprendiendo y creciendo como persona. Aseguró no estar atada a ninguna bandera política, sino que intenta ser “un ser humano en constante evolución, con aciertos y errores, pero con la voluntad inquebrantable de aprender, escuchar, pedir perdón y perdonar”.

El futuro profesional de Karla Sofía Gascón sigue siendo incierto, especialmente tras el escándalo que rodeó a Emilia Pérez y tras las mencionadas publicaciones en redes sociales. No obstante, la actriz parece decidida a seguir adelante y reconciliarse con un país que, según afirma, siempre la acogió con los brazos abiertos.