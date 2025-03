Todos los días libramos una guerra para evitar que las drogas lleguen a los jóvenes, afirma Marcela Villa, Segundo Maestre de la Semar

Marcela Villa, Segundo Maestre de la Secretaría de Marina

Antes de escuchar los pasos -sólidos y acompasados- Marcela Villa ya está en firmes y nos solicita que nos peguemos a la pared para dar paso a un contingente de marinos que avanza hacia nosotros pero que no habíamos percibido; por reflejo, los dos reporteros la imitamos y adoptamos el mejor firmes que nos sale. La voz -amable y risueña- de la Segundo Maestre vuelve a conducirnos por las oficinas de la Secretaría de Marina; es enfermera con experiencia operativa en erradicación de plantíos de droga; es, reconoce, parte de una guerra que será muy difícil ganar.

8M, Día Internacional de la Mujer, se alcanza a leer en parte de la escenografía que servirá para conmemorar a las más de 18 mil mujeres enlistadas en la Marina; Marcela Villa tiene 12 años de servicio, le faltan 8 más para jubilarse, pero antes de ello debe cumplir sus metas: ascender, seguir ayudando a sus compañeros y, porque no, llegar a ver a la primera mujer como Secretaria de Marina.

Hoy en día uno de cada cuatro elementos de la Marina son mujeres. Desde el año 2010 se quitó la restricción de sólo varones en la Infantería; hay mujeres buzas, carpinteras, soldadoras, químicas y, entre otras, cuatro contraalmirantes, una de ellas Directora del Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud, Yza Nubia Frías Aguirre.

Marcela Villa Cerros, Secretaría de Marina |Crédito: Infobae

Marcela ingresó a la Secretaría de Marina siguiendo los pasos de su padre, creció en una familia de militares y ahora forma su propia historia:

“Es un orgullo ser hijo de militar. A veces una cuestiona mucho los tiempos pero cuando están con una siempre lo dan todo; seguir sus pasos me inspira: dices, ‘yo quiero ser como él, quiero ayudar a la población’”.

La Segundo Maestre es parte del equipo que viaja a regiones donde el crimen organizado siembra marihuana y amapola y tiene laboratorios para la fabricación de drogas sintéticas -desde Guerrero y Oaxaca hasta Sinaloa, Durango y Chihuahua-, es la encargada de vigilar la salud de sus compañeros; la enfermería, enfatiza, es no sólo su vocación, es un compromiso, un asunto de lealtad, corazón y humanismo enorme.

Marcela reconoce que su vida con o sin uniforme no es tan distinta:

“Hay que tratar de dar lo más que se pueda también allá afuera, aprovechar el tiempo que tienes libre con la familia, que sea un tiempo de calidad y calidez que siempre lo lleve presente la familia, porque ahí también tenemos un horario de salida pero no de regreso”.

En 8 años Marcela Villa podrá dejar la Secretaría de Marina -aunque no se ve convencida de hacerlo-, su vida después -se toma unos segundos para responder- no debería ser tan distinta, seguirá siendo enfermera: “Esa calidad humana a ninguna enfermera se nos quita”.

Marcela Villa Cerros, Segundo Maestre de la Secretaría de Marina | Crédito: Infobae

Este 8M será el primero en la historia de México con mujeres en dos de los puestos más importantes del país: Claudia Sheinbaum y Norma Piña ocupan la titularidad de los poderes Ejecutivo y Judicial; sin embargo, su llegada a lugares antes reservados para los hombres no implicó la erradicación de la violencia contra las mujeres. En 2024 -según cifras oficiales- 807 mujeres fueron asesinadas por razones de género.

Marcela Villa reconoce que hay esfuerzos, cursos, talleres y apertura para que más mujeres como ella se empoderen, exijan sus derechos y vivan en el país en paz que todos queremos. Conseguirlo, apunta, no será fácil, pero recalca que hay una guerra que se libra todos los días para que las drogas no lleguen a jóvenes, niños y niñas: “el narcotráfico, no lo vamos a erradicar pero siempre estaremos luchando para eliminarlo”.

“Todas las mujeres, cada una desde nuestras trincheras, vamos a luchar siempre por estar mejor cada día, por que se respeten nuestros derechos humanos”.

La Teniente Nayeli Teyes nos marca el camino a la salida; durante la entrevista estuvo silente y alerta, siempre en firmes. Antes de las promesas de vernos pronto, nos habla de sus diez años de servicio y los lugares a los que ha sido enviada, de las cenizas de Frida, la perrita rescatista más famosa de la Secretaría de Marina, y del evento para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

Nayeli y Marcela son dos de las más de 67 millones de mujeres mexicanas, muchas de las cuáles saldrán este sábado a marchar por las principales ciudades del país para exigir justicia y un alto a la violencia de genero -entre muchas deudas que el Estado tiene con ellas-; otro “puñado” de millones de mujeres habitantes de comunidades marginadas no marchará, tampoco lo harán las más de 8 mil 88 mujeres víctimas de feminicidio, según cifras oficiales recabadas desde el año 2015.

Nos despedimos en la entrada de la Secretaría de Marina. La Teniente Nayeli Teyes y la Segundo Maestre Marcela Villa regresan a su lucha, a su trinchera. Por desgracia y estadística -pienso-, hoy 8M, Día Internacional de la Mujer, otras dos mujeres serán víctimas de feminicidio en México.

Mujeres en la Secretaría de Marina | Crédito: Infobae