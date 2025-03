Señalan a Karla Sofía Gascón de usar un vestido de AliExpress en los Oscar 2025: “Cuesta menos de 400 pesos”

Karla Sofía Gascón es acusada de usar un vestido de AliExpress. (Instagram)

Para Karla Sofía Gascón la noche de los Premios Oscar 2025 estuvo marcada por varias sorpresas desagradables como chiste que el presentador Conan O’ Brien hizo sobre su situación. Sin embargo, la actriz ahora también se encuentra en el boca de todos porque en redes sociales han encontrado un vestido muy similar al que usó en la gala, en AliExpress, un sitio de compras por internet con precios bajos.

A diferencia de muchas estrellas, Gascón decidió saltarse la alfombra roja, para así evitar las entrevistas con la prensa y dirigirse directamente a su asiento en el Dolby Theatre, lo que limitó la cantidad de fotografías disponibles de su vestimenta.

No obstante, es gracias a medios como Cosmopolitan sabemos que la actriz española optó por un vestido Yves Saint Laurent negro de una sola manga, adornado con brillantes y un escote asimétrico. Un modelo que aparentemente oscila entre los $40 mil y $100 mil pesos mexicanos.

Sin embargo, la conversación en redes sociales tomó un giro inesperado cuando varios usuarios señalaron un parecido entre el vestido de Gascón y un diseño que se vende en AliExpress por menos de $400 pesos mexicanos.

Captura de pantalla de AliExpress.

La descripción del artículo en la plataforma de ventas en línea reza: “Vestido largo de malla negra con abertura alta para mujer, maxivestido Sexy Irregular de manga larga, Bodycon, ropa de noche para discoteca, nuevo”. Su precio es de $321.90 pesos mexicanos, lo que generó una ola de comentarios y burlas en redes.

La coincidencia no pasó desapercibida y rápidamente se viralizó en la red social X, donde se multiplicaron las opiniones divididas. Algunos criticaron la elección de vestuario de la actriz, mientras que otros especularon sobre una posible falta de apoyo por parte de diseñadores reconocidos. “No solo no la queremos acá, sino ni su propio stylist”, comentó un usuario. Otro mensaje apuntó: “Se los dije tía, nadie la vistió, no le prestaron vestido ni nada. Ningún diseñador quiso prestarle ni un trapo para la noche de su vida”.

Las reacciones no se detuvieron ahí. “Obviamente después de semejante escándalo ningún diseñador quiso vestirla”, escribió otro usuario, haciendo referencia a la controversia mediática en la que ha estado envuelta Gascón en los últimos meses.

Karla Sofia Gascon looks on before the Oscars show at the 97th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 2, 2025. REUTERS/Carlos Barria

También hubo quienes criticaron directamente la apariencia del vestido: “Y lo mal que le quedaba” o “Nada más fue a pasar vergüenzas y burlas, nadie quiso peinarla, vestirla y mucho menos prestarle joyas. Se hubiera quedado mejor a verlo a su casa”.

“Las piedras del vestido de Aliexpress son redondas y el de Karla Sofía Gascón son cuadradas. Son parecidos, pero no es el mismo”, defendió otro usuario.

Cabe resaltar que previo a que se desatara la controversia con este vestido, varios medios como Cosmopolitan ya habrían dejado claro que se trataba de un diseño Yves Saint Laurent, aunque la marca no ha dado declaraciones al respecto, ni tampoco la misma actriz.

Karla Sofía Gascón estaba presente en los Oscar gracias a su nominación a Mejor Actriz en Emilia Pérez, la cinta más nominada de la edición. No obstante, se fue a casa con la manos vacías y la cinta con apenas dos estatuillas en categorías menores.