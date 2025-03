José Eduardo Derbez reacciona al escándalo de Maribel Guardia e Imelda Tuñón; recuerda a su amigo Julián Figueroa

El caso trascendió al ojo público a finales de enero de 2025. (Crédito: Cuartoscuro // IG: @jose_eduardo92)

Cada vez más personalidades del medio artístico nacional son cuestionadas sobre la batalla legal que existe entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón por presunta violencia familiar en perjuicio del hijo de Julián Figueroa. Mientras algunos comparten su postura, otros prefieren mantenerse al margen de la situación.

Tal es el caso de José Eduardo Derbez, quien prefirió reservarse su opinión al respecto pese a la insistencia de medios de comunicación.

“De Julián, siempre lo quise muchísimo, y a Maribel la conozco de hace muchos años, le mando muchos besos y abrazos. Que se decida lo que se tenga que decidir ante los juzgados”, declaró.

El actor intentó esquivar a la prensa en cuanto escuchó el tema, pero no lo consiguió y así respondió cuando fue cuestionado sobre la viuda de su amigo, Imelda Tuñón: “La conozco muy poco”.

Cabe recordar que no solo José Eduardo Derbez era amigo de Julián Figueroa, su madre (Victoria Ruffo) conserva una amistad con Maribel Guardia.

Julián Figueroa se casó con Imelda Tuñón en 2017, meses después de que se convirtieron en padres de un niño. (IG: @julian_f.f)

Olivia Collins no duda que José Manuel Figueroa apoye a Imelda Tuñón

Olivia de la Orta Colin, mejor conocida en el medio artístico nacional como Olivia Collins, es considerada como una de las mejores amigas de Maribel Guardia y, por esa razón, constantemente es cuestionada sobre las polémicas que enfrenta la costarricense.

En esta ocasión no fue la excepción y en un reciente encuentro con medios, Collins reaccionó al rumor que vincula a José Manuel Figueroa con el pago del equipo que contrató Imelda Tuñón para defenderla en el caso.

“No lo sé, pero no lo dudaría, él tiene mucho tema (...) José Manuel Figueroa nunca ha parecido como una parte amable en la familia de mi amiga Maribel, al contrario, a Julián nunca lo quiso, siempre hubo tonterías, pero no lo dudo".

Olivia Collins no profundizó en detalles, pero aseguró que su amiga se encuentra tranquila tras perder la guarda y custodia de su nieto, una responsabilidad que le había sido otorgada temporalmente debido al proceso legal.

“Que la apoye quien quiera, Maribel está tranquila porque entiendan que no quería quedarse con el niño, no quiere la custodia del niño, quiere que esté bien. Imelda ahora va a estar muy vigilada por las leyes, hay una anotación donde dice que si comente un error”, declaró.

Hasta el momento, José Manuel Figueroa no se ha pronunciado respecto a los rumores; no obstante, Addis Tuñón (periodista de espectáculos y tía de Imelda Tuñón) aseguró que el intérprete de regional mexicano no está apoyando de ninguna manera a su sobrina.