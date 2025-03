“Ya estamos ensayando”: “El Capi” Pérez bromea sobre si Lady Gaga visitará Venga La Alegría

"El Capi" Pérez respondió a los fans de la cantante si fue invitada o no al programa Venga La Alegría | Diseño: Diego Mendoza López / Infobae México

​Lady Gaga, la icónica artista del pop y dark pop estadounidense, ha anunciado su regreso a México como parte de su gira mundial “Mayhem” y en promoción de su octavo álbum de estudio, el cual lleva el mismo nombre y su lanzamiento está programado para el viernes 7 de marzo.

Como parte del tan esperado regreso, la cantante ha anunciado igualmente que se presentará el próximo sábado 26 de abril en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. Este ansioso retorno ocurrirá después de su última visita en el país desde 2012, esto cuando ella acudió con su gira “The Born This Way Ball Tour” en el país. ​

Lady Gaga regresará el próximo sábado 26 de diciembre como parte de su gira promocional de su octavo álbum titulado "Mayhem" | Crédito: Archivo Infobae México

La preventa de boletos para el concierto en México comenzó el 6 de marzo para usuarios del Banco Banamex, mientras que la venta general estará disponible a partir del viernes 7 de marzo. Así mismo, las entradas podrán adquirirse a través del sistema Ticketmaster, aunque miles de fanáticos mexicanos ya se han adelantado y han publicado los supuestos precios que rondan entre los 11 mil a los mil 500 pesos mexicanos.

Platino : 6 mil 229 a 11 mil 392 pesos mexicanos .

Gold : 5 mil 841 a 9 mil 930 pesos mexicanos.

Rosa: 5 mil 231 a 8 mil 631 pesos mexicanos.

Morado: 4 mil 377 a 7 mil 3 pesos mexicanos.

Azul: 3 mil 889 a $6 mil 28 pesos mexicanos.

Zona GNP: 3 mil 645 a 5 mil 103 pesos mexicanos.

Verde B: 3 mil 35 pesos mexicanos.

Naranja B: 2 mil 181 pesos mexicanos.

Verde C: 1 mil 693 pesos mexicanos.

General B: 1 mil 571 pesos mexicanos.

Aunque los precios de los boletos aún no han sido confirmados, se anticipa una alta demanda debido a la popularidad de la artista y al tiempo transcurrido desde sus últimos shows al país.

Las especificaciones de los boletos para el show en México de la "Mother Monster" fueron filtrados en días recientes | Crédito: Capturas de Pantalla

¿Qué dijo “El Capi” Pérez sobre ver a Lady Gaga en Venga La Alegría?

En días recientes, el comediante y presentador del programa Venga La Alegría, “El Capi” Pérez, respondió a la serie de comentarios que miles de internautas respecto a si TV Azteca daría la sorpresa nuevamente y podría invitar a la actriz de la película "A Star Is Born".

El comediante ironizó y dijo que todo el equipo del matutino ya preparaba el "homenaje" a la cantante norteamericana | Crédito: Captura de Pantalla

Con el tono irónico y ácido que lo caracteriza, Carlos Alberto Pérez Ibarra dijo a las y los usuarios que él, al igual que el resto del elenco de VLA, “ya se encontraban ensayando” números musicales y un “homenaje” para resaltar la trayectoria de Gaga en la industria musical.

Hasta el momento, no se ha confirmado si existe invitación expresa para que la intérprete de “The Edge Of Glory” será invitada a la próxima emisión del matutino.