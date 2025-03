Tecate Emblema 2025: cuándo comprar boletos en preventa y cuáles son los precios oficiales de los abonos

Esto cuestan los boletos del Tecate Emblema 2025. (Ocesa)

El festival donde todo es posible está de regreso. La edición 2025 de Tecate Emblema promete ser una de las más inesperadas y emocionantes de los últimos años, con un cartel que desafía cualquier clasificación de género.

Desde el pop nostálgico a la electrónica explosiva, pasando por el R&B y el rock, este año el festival trae sorpresas de alto calibre, incluyendo la participación especial de Will Smith, una reunión inesperada de CD9 y la energía de leyendas como Pitbull y Alanis Morissette.

Una vez más, el Autódromo Hermanos Rodríguez se convertirá en el epicentro de la música el 16 y 17 de mayo, para reunir a diversas generaciones y estilos en un solo lugar. Desde aquellos que crecieron con “Man! I Feel Like a Woman” hasta quienes no pueden dejar de cantar “Unholy”, el festival apuesta por un concepto donde no hay etiquetas ni restricciones. Este año, más que nunca, Tecate Emblema se posiciona como el espacio donde cualquier playlist cobra vida.

El lineup de 2025 incluye nombres que nunca imaginamos ver compartiendo escenario. Alanis Morissette regresa con su fuerza noventera, mientras que Pitbull promete convertir el festival en una fiesta mundial con latidos dosmileros. La nostalgia sigue con Natasha Bedingfield y Hanson, mientras que la generación Z tendrá su dosis de pop con Morat, Becky Hill e Iñigo Quintero.

¡El último tour de CD9! Los secretos detrás del regreso de la boyband mexicana rumbo a su primera Arena CDMX (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

Uno de los momentos más esperados será el regreso de CD9, quienes se reunirán en el festival tras su separación, generando gran expectativa entre sus fans. Además, Will Smith hará una aparición especial que ha dejado muchas dudas sobre si solo será un invitado de lujo o si interpretará algunos de sus éxitos.

El festival también apuesta por la electrónica con nombres como David Guetta, Purple Disco Machine y Sofi Tukker, garantizando beats que pondrán a bailar a todo el Autódromo. En contraste, el indie y el pop alternativo también tendrán su espacio con James Bay, Lasso y Belén Aguilera.

Más allá de la música, Tecate Emblema se ha convertido en una experiencia integral. Este año, los asistentes podrán disfrutar de food trucks con opciones para todos los gustos, zonas de descanso y experiencias interactivas que los harán conectar aún más con el festival. La idea es clara: aquí nadie se queda fuera.

¿Cuándo será la preventa de boletos?

Will Smith speaks during the 67th Annual Grammy Awards in Los Angeles, California, U.S., February 2, 2025. REUTERS/Mario Anzuoni

Banamex será la institución bancaria encargada de gestionar la venta anticipada de boletos. Aquellos que gocen con alguna de sus tarjetas podrán acceder a distintos niveles y privilegios de preventa:

Miércoles 12 de marzo del 2025 - Preventa Beyond | 9 AM

Jueves 13 de marzo del 2025 - Preventa Priority | 9 AM

Viernes 14 de marzo del 2025 - Preventa Exclusiva Banamex | 2 PM

Sábado 15 de marzo del 2025 - Venta General | 2 PM

El mencionado banco tendrá activa su promoción de 3 Meses sin Intereses en transacciones mayores a los 3 mil pesos mexicanos.

¿Cuáles son los precios oficiales de los boletos?

(X/@TecateEmblema)

Abono General

Fase 1: $3 mil 25 pesos mexicanos.

Fase 2: $3 mil 452 pesos mexicanos.

Abono Comfort Pass

Fase 1: $4 mil 538 pesos mexicanos.

Fase 2: $5 mil 178 pesos mexicanos.

Abono Banamex Plus

Fase 1: $6 mil 51 pesos mexicanos.

Fase 2: $6 mil 905 pesos mexicanos.

Abono Aeroméxico Club

Fase única (sin cargos): $15 mil pesos mexicanos.

Fase única (con cargos): $18 mil 300 pesos mexicanos.