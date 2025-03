Sheinbaum titubea al responder si EEUU es un socio confiable: “Se llegó a un acuerdo respetuoso”

¿EEUU es un socio confiable? Claudia Sheinbaum

En la conferencia matutina de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se dedicó a ahondar más sobre lo que logró acordar con su homólogo estadounidense, Donald Trump, tras la llamada telefónica que sostuvieron por el tema de la imposición arancelaria del 25%.

En particular habló sobre la reciprocidad arancelaria la cual entrará en vigor a partir del próximo 2 de abril, en la cual nuestra nación “va a ser evaluada igual que el resto de las naciones del mundo con relación al comercio de Estados Unidos”, aseveró.

¿Buen socio?

En ese marco, la titular del Poder Ejecutivo fue cuestionada respecto si aún con la incertidumbre económica generada por Trump, Estados Unidos es un socio confiable.

“Es que, son preguntas que no... el tema central es si llegamos a un acuerdo, y fue un acuerdo muy respetuoso y claro que eso genera confianza, pero aquí es un asunto de lo que hagamos todos los días, todos los días, en la cooperación para el desarrollo con respeto a nuestras soberanías”, respondió titubeante.

De igual modo negó que su homólogo le haya pedido algo más, “¿Cómo qué algo más?, nosotros somos, eso es muy importante para todos, yo me comprometí a no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, nosotros no mentimos, no es que haya una negociación en lo oscurito con Estados Unidos ¡NO!”.

Y agregó, “Lo que hubo fue una plática de decir hay resultados en seguridad y se hizo todo esto por parte de México y no sólo para que no llegue fentanilo a Estados Unidos sino porque nosotros tenemos una responsabilidad con el pueblo de México de alcanzar la paz y la seguridad que tienen que ver con la justicia, sencillamente se dijo vamos a seguir trabajando, colaborando”, enfatizó.

La explicación

“México va a ser evaluado igual que el resto de las naciones del mundo con relación al comercio de EEUU; si el tema es la reciprocidad, pues quedamos igual, porque si México no pone impuestos a lo que se manda a EEUU pues ellos no tienen porque imponer a lo que se envía”, declaró luego de que EEUU determinara que el 2 de abril dará a conocer los aranceles que impondrá a varios países en reciprocidad, es decir, de igual a igual en impuestos.

Por último, resaltó que la economía del país está fuerte y se reflejó en el peso, “sí hubo una pequeña devaluación pero fue de centavos, ni siquiera llegó a los 21 pesos”, indicó que eso habla de confianza en la economía mexicana y aprovechó para destacar la labor del Banco de México (BANXICO).

