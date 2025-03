Reduce el estrés naturalmente: Los mejores alimentos para bajar el cortisol

Disminuir los niveles de cortisol de manera natural es posible a través de una alimentación adecuada. (Jovani Pérez)

El cortisol, conocido como la ‘hormona del estrés’, juega un papel fundamental en la respuesta del cuerpo ante situaciones que generan ansiedad o presión; sin embargo, cuando estos niveles permanecen elevados durante un período prolongado, pueden desencadenar una serie de problemas de salud, como insomnio, ansiedad, y aumento de peso. Afortunadamente, existen alimentos específicos que pueden ayudar a reducir los escalones de cortisol de manera natural.

El cortisol es una hormona producida por las glándulas suprarrenales, y su función principal es ayudar a controlar cómo el cuerpo utiliza las grasas, las proteínas y los carbohidratos. También juega un papel crucial en la respuesta al estrés, aumentando la energía y el enfoque cuando nos enfrentamos a situaciones exigentes.

Frutas que ayudan a combatir el estrés. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

No obstante, cuando este se mantiene elevado debido a estrés crónico, puede generar efectos negativos en la salud, como aumento de la presión arterial, debilitamiento del sistema inmunológico, y alteraciones en el metabolismo, lo que puede llevar a un aumento de peso, especialmente en la zona abdominal. Por esta razón, controlar los niveles de cortisol es esencial para una buena salud física y mental.

A continuación, te mostramos algunos de los mejores alimentos para reducir el cortisol y, de paso, mejorar tu bienestar general:

Alimentos ricos en vitamina C

La vitamina C es un potente antioxidante que no solo fortalece el sistema inmunológico, sino que también ayuda a reducir los niveles de cortisol. Estudios han demostrado que consumir alimentos ricos en vitamina C puede disminuir la liberación de esta hormona en situaciones de estrés.

Naranjas

Kiwis

Fresas

Pimientos rojos

Brócoli

Frutas ricas en vitamina C (AdobeStock)

Pescados ricos en ácidos grasos omega 3

Los ácidos grasos omega-3 son conocidos por sus propiedades antiinflamatorias y por su capacidad para reducir la ansiedad y el estrés. Se ha demostrado que el consumo de pescados con este tipo de ácidos ayuda a regular los niveles de cortisol en el cuerpo.

Salmón

Sardinas

Caballa

Trucha

Freepik

Yogur y probióticos

Los alimentos fermentados, como el yogur, contienen probióticos que ayudan a equilibrar la flora intestinal. Este sistema tiene una conexión directa con la regulación del estrés, y los probióticos han demostrado ser eficaces en la reducción de los niveles de cortisol.

Chocolate negro

El chocolate negro, especialmente el que contiene un alto porcentaje de cacao (70% o más), puede ser un excelente aliado para reducir el cortisol. Tal alimento es rico en antioxidantes y compuestos que mejoran el estado de ánimo y reducen la ansiedad.

De igual manera, mantener un equilibrio hormonal es clave para una vida sana, y con estos alimentos, puedes apoyar tu bienestar y disminuir el estrés de forma natural.