¿El Mencho está vivo o muerto? Los secretos que envuelven al líder del CJNG

La zona serrana de Jalisco alberga un cinturón de seguridad donde Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", se ocultaría con apoyo de su red criminal. (Anayeli Tapia/Infobae)

Varios misterios rodean al Mencho, el máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el primero de ellos es su nombre. Los rumores dicen que fue bautizado con el nombre de Rubén, pero que con el tiempo adoptó el de Nemesio, en honor a su padrino; lo que no cambió fueron sus apellidos, Oseguera Cervantes, y su lugar de nacimiento, Aguililla, Michoacán, a casi 400 kilómetros del lugar de su presunta muerte.

Son varios los rumores que se han difundido sobre la supuesta muerte del líder del CJNG, el más reciente ocurrió en mayo de 2024, cuando el periodista Ricardo Ravelo publicó que una fuente de la DEA le reveló que El Mencho murió a mediados de 2023 y que si no se confirmaba su deceso era para no provocar inestabilidad y violencia en México.

Hay otro secreto bien guardado en la estructura criminal del CJNG, ¿Quién será el sucesor del Mencho?

La semana pasada se confirmó la liberación de Rosalinda González Valencia, esposa del Mencho a quien apodan La Jefa; sin embargo, también cayó ante la justicia Abraham Oseguera Cervantes, Don Rodo, hermano de Nemesio, cerebro financiero del CJNG y segundo en la estructura criminal del cártel.

Pese a la importancia de ambos criminales acusados de lavado de dinero y delincuencia organizada, ninguno de los dos figura como posibles sucesores del Mencho, honor reservado a cuatro “jinetes”:

Juan Carlos Valencia González (El 03 o el Pelón)

Jorge Luis Mendoza Cárdenas (EL Garra)

Hugo González Mendoza Gaytán (EL Sapo)

Audias Flores Silva (El Jardinero)

EEUU anunció un aumento a la recompensa que se ofrece por 'El Mencho', líder del CJNG. (DEA/Departamento de Estado de Estados Unidos)

El mayor secreto del Mencho

Uno de los secretos mejor guardados del Mencho tiene que ver con lo que ocurrió el 15 de agosto de 2016, después de que Jesús Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán Salazar (Los Chapitos) fueron secuestrados por el CJNG.

Algunas versiones periodísticas apuntan a que el propio Joaquín El Chapo Guzmán telefoneó al Mencho para advertirle que “como le entregara a sus hijos, él le entregaría al suyo”, Rubén Oseguera González, en ese entonces preso en una cárcel mexicana y hoy sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos.

Nadie sabe lo que negoció El Mencho, pero a partir de entonces el CJNG se fue haciendo más poderoso y Los Chapitos fueron liberados.

El otro secreto también tiene que ver con Los Chapitos y la supuesta alianza que habrían firmado con el CJNG; limando asperezas y uniendo fuerzas para convertirse en una nueva Federación que controle el narcotráfico nacional, apuntan las hipótesis planteadas por periodistas como José Luis Montenegro.

El último y mejor guardado de los secretos del Mencho es el lugar donde se esconde. Todo apunta a que lo hace en una extensa zona que abarca los estados de Jalisco, Colima y Michoacán -su propio Triángulo Dorado-; sin embargo, hace años que nadie lo ve, no hay fotografías de él, las autoridades no saben como luce actualmente y aunque su apodo aparece en narcomantas, eventos públicos, canciones, palenques y fiestas en su honor, los rumores sobre su muerte no paran.

Si está muerto, nadie ha visto su cuerpo; si está vivo, nadie que lo haya visto se atreve a confirmarlo.