Cuauhtémoc Blanco libra solicitud de desafuero; Sección Instructora de San Lázaro rechazó la petición

El exgobernador actualmente es diputado federal por Morena (Facebook Cuauhtémoc Blanco)

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados rechazó admitir el proceso de solicitud de desafuero interpuesto contra el diputado Cuauhtémoc Blanco, a quien la Fiscalía General del estado (FGE) de Morelos los señala por su presunta participación en un caso de intento de violación cuando se desempeñó como gobernador de la entidad.

Durante la sesión de la Sección Instructora celebrada este jueves 6 de marzo de 2025, la mayoría de los integrantes decidieron votar en contra de la solicitud presentada por la FGE de Morelos el 6 de febrero de 2025, entidad que entonces estaba a cargo de Uriel Carmona Gándara. Por ello, impidieron el inicio de su análisis.

Fue así que, luego de discutir el asunto, Hugo Eric Flores Hernández y Belinda Quiroz, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); así como Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM); votaron en contra de la petición. En tanto, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Germán Martínez, fue el único que votó a favor de admitir la procedencia.

La víctima ha denunciado ser blanco de amenazas (Facebook Cuauhtémoc Blanco)

Al respecto, el representante del grupo parlamentario del PAN en la Sección Instructora exigió al partido guinda el análisis del caso del diputado de su grupo parlamentario.

“Yo fui derrotado en admitir el asunto el día de hoy (...) Soy abogado y soy estricto y presumo la inocencia de un compañero, pero también reviso el expediente (...) Yo no me presto a andar diciendo que revisemos todo con perspectiva de género y al mismo tiempo revictimizar o no dar solución a una agresión a una mujer (...) Que se aclare Morena ya porque están promoviendo la impunidad en contra de una mujer que se dice agredida y que, de entrada, yo le creo. Todos son habladurías de cara al 8M y eso a mí me da tristeza y me enoja”, dijo.

Uriel Carmona, extitular de la FGE de Morelos, presentó la solicitud en San Lázaro (Cuartoscuro)

¿Por qué querían quitar el fuero a Cuauhtémoc Blanco?

La Fiscalía General del Estado de Morelos presentó una solicitud formal de desafuero contra el exfutbolista y actual gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, ante la Cámara de Diputados. Según informó el entonces fiscal del estado, Uriel Carmona, la acción está relacionada con una investigación en curso que lo señala como presunto responsable de un intento de abuso sexual en contra de su media hermana.

En declaraciones ofrecidas durante una entrevista con el programa radiofónico de Azucena Uresti, Carmona confirmó que la solicitud fue presentada la mañana del jueves 6 de febrero. “La Fiscalía de Morelos ha presentado ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la solicitud de desafuero en contra del exgobernador Cuauhtémoc Blanco como probable responsable de este delito (...) se presentó hoy, se enviaron las comunicaciones oficiales (...) para que pueda responder ante el juez penal en Morelos”, detalló el fiscal.