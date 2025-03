Eiza González repudia críticas al físico de Millie Bobby Brown: “Es aterrador ver a adultos atacar a mujeres”

La protagonista de ‘Stranger Things’ ha sido blanco de comentarios negativos en redes sociales al teñir su cabello de rubio. (Fotos: @milliebobbybrown, @eizagonzales, Instagram)

Eiza González ha experimentado en carne propia el impacto psicológico del acoso digital. Por ello, la actriz mexicana no fue indiferente a la controversia que rodea a la británica Millie Bobby Brown, víctima de crueles comentarios sobre su apariencia física.

La protagonista de las series Stranger Things y Enola Holmes tiñó su cabellera de rubio en vísperas de su cumpleaños número 21. No obstante, el cambio de look dividió opiniones entre sus seguidores. Un amplio grupo la acusó de esforzarse en aparentar más edad, mientras otras voces críticas afirmaron que la británica está “envejeciendo terriblemente mal”.

Dichas expresiones fueron retomadas por medios internacionales, lo que mantuvo a Millie Bobby Brown como tema de conversación en X (antes Twitter). La atención mediática incomodó a la estrella de Hollywood, quien, mediante una transmisión en su cuenta de Instagram, arremetió contra el acoso digital y acusó a una parte de la prensa de promoverlo.

Eiza González compartió una historia en la que expresó su apoyo a Brown. (Foto: @eizagonzalez, Instagram)

<b>Eiza González se solidariza con Millie Bobby Brown</b>

Eiza González compartió una historia en la que expresó su apoyo a Brown, con quien se siente identificada:

“Es impactante y aterrador ver a adultos atacar a mujeres jóvenes que están explorando su identidad. Escogemos esta carrera por amor al arte, no para ser algún tipo de modelo a seguir. Es grotesco la poca vergüenza de las personas que hacen bullying disfrazado de reportajes por unos cuantos clics”.

La mexicana subrayó que su consolidación en Hollywood se ha dado al margen del escrutinio sobre su vida personal. En el pasado, su vida amorosa ha sido tema recurrente en sitios de entretenimiento y tabloides estadounidenses.

<b>El poderoso mensaje de Millie Bobby Brown</b>

En respuesta al sinfín de críticas que recibió, Millie Bobby Brown publicó un mensaje en Instagram, donde arremetió contra los comentarios de odio de los que ha sido blanco:

“Quiero tomarme un momento para hablar de algo que creo que es más grande que yo, algo que afecta a todas las mujeres jóvenes que crecen bajo el escrutinio público”.

Y subrayó: “Creo que es necesario hablar sobre esto. Empecé en esta industria cuando tenía 10 años. Crecí frente al mundo y, por alguna razón, la gente parece no poder crecer conmigo. En cambio, actúan como si se supusiera que me quedara congelada en el tiempo, como si todavía tuviera que lucir como en la temporada 1 de Stranger Things. Y como no lo hago, ahora soy un objetivo”, indicó la estrella de Hollywood.

Pese al respaldo de muchas voces, Millie Bobby Brown continúa lidiando con el exceso de atención que su apariencia genera en redes sociales.

La actriz de 21 años se pronunció en redes sociales contra el escrutinio sobre su apariencia física (REUTERS/Instagram/@milliebobbybrown)