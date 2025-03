Addis Tuñón vuelve a hablar del testamento de Joan Sebastian; asegura que nunca acusó a Marco Chacón

(FOTO: EDGAR NEGRETE - CUARTOSCURO.COM // IG: @tunonaddis)

En medio del conflicto legal que entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón han salido a relucir varios nombres, entre ellos, el de Marco Chacón y Addis Tuñón, quienes han estado al pendiente del caso desde que comenzó.

Tras la decisión de un juez de amparo de regresar al pequeño José Julián junto a su mamá, Imelda Garza Tuñón, la periodista de espectáculos compartió nueva información sobre la herencia del cantante Joan Sebastian, tema que ha sido puesto sobre la mesa como uno de los principales intereses por alguna de las partes.

A través del canal de YouTube de Addis Tuñón, tía de Imelda, la comunicadora dio a conocer un documento que se habría presentado ante las autoridades de Texas en 2024, donde se detalla a los beneficiarios de las regalías del cantante de “Lobo domesticado”.

Sin embargo, uno de los detalles que llamó su atención, fue que Marco Chacón aparece como un heredero o beneficiario más, y no como representante o albacea del pequeño José Julián.

La periodista hizo énfasis en que el esposo de Maribel Guardia no aparece como representante de José Julián, sino como heredero. YT: Addis Tuñón

Hijas de Joan Sebastian niegan información de Addis Tuñón y ella responde

Los documentos mostrados por la colaboradora de Imagen Televisión llegaron a la familia Figueroa, por lo que Zarelea Figueroa, hija del cantante, compartió documentos actuales en relación a la herencia de su padre.

En respuesta a lo mostrado por la joven a través de Instagram, Addis respondió que lo que ella compartió es de 2024, mientras que lo de Zarelea tiene fecha del 21 de febrero de 2025.

“Lo que yo estoy mostrando desde hace dos días es de dos documentos con fechas de septiembre del 2024 al 5 de diciembre de 2024. Este documento tiene otra fecha, no es el mismo documento que yo mostré, pero me están respondiendo, me están refutando con otro documento, no con los documentos que abrieron una pregunta”, expresó.

Addis Tuñón responde a lo mostrado por la familia Figueroa. (deprimeramanotv, imetuñon, maribelguardia / Instagram)

Además de aclarar las diferencias que existen entre los documentos mostrados por ambas partes, Addis aclaró que ella nunca acusó de nada al esposo de Maribel Guardia.

“Una pregunta, no una acusación, no un diagnóstico, ni una aseveración. Qué bueno que me lo están aclarando, pero este documento es de dos meses despues”, explicó.

Hasta ahora, dos de las integrantes de la familia Figueroa han asegurado que Marco Chacón no tiene ningún interés económico, pero sí es el representante legal del menor, pues, en vida, Julián Figueroa le dio el poder de administrar sus finanzas y sus bienes.