Vicente Fox pide a Sheinbaum crear estrategia contra aranceles de EEUU sin populismo: “Esta no nos dará triunfos”

El expresidente Vicente Fox Quezada hizo un llamado a que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo implemente una estrategia contra la reactivación del pago de aranceles a Estados Unidos, sin populismo ni en plazas públicas, luego de que la mandataria anunció que realizará una asamblea en el Zócalo de la Ciudad de México este domingo para anunciar las acciones de México hacia el gobierno de Donald Trump.

En un video publicado en su cuenta de X, antes Twitter, Fox Quezada consideró que la estrategia debe partir de “una reunión sensata” entre líderes económicos, empresariales, laborales y del campo, afirmando que al haber una unidad en la toma de decisiones por parte de quienes tienen poder económico y de convocatoria se puede desarrollar un plan inteligente.

“Podemos estructurar una política que nos dé fuerza trabajando unidos, a partir de una reunión sensata, no en la plaza pública, no en el Zócalo de la Ciudad de México, sino con estos actores, liderazgos fundamentales que tienen mucho que aportar para salir adelante.

“Yo no tengo la menor duda de que si hay unidad pero la que es de a de veras sea una unidad de quienes toman decisiones, unidad de quienes tienen poder económico, una unidad de quienes tiene poder de convocar y en ese sentido desarrollar una estrategia, no se trata de golpe por golpe, no se trata de una pelea de callejón, se trata de una estrategia inteligente, que nos lleve a ganar cada jugada, que nos lleve a lograr éxito en cada paso que damos”, aseveró.

Aseguró que confía en que México le puede “ganar a Estados Unidos” si se incluye en la estrategia a actores fundamentales del mundo económico y pensadores mexicanos, que realicen análisis muy profundos y objetivos, sin populismo y “con la razón en la mano”.

“Sin duda le podemos ganar a Estados Unidos, sin duda nos podemos de alguna manera aliar con otros actores fundamentales del mundo económico global, sin duda podemos sumar estrategias muy conceptuales, muy profundas, muy reales, con la academia con los pensadores mexicanos, que haciendo un análisis muy objetivo, sin ideologías, sin populismo, sino con la razón en la mano, con la ciencia y la tecnología que ya está a nuestro alcance y con la determinación de encontrar esas estrategias ganadoras.

“Claro que ganaremos, así se ganó la Segunda Guerra Mundial, así se ganaron grandes batallas en nuestra historia y así es como se gana con inteligencia, con estrategia, con tecnología, con la razón, con discernimiento, pero no la Presidencia de la República por su cuenta y no en un populismo basado en una estrategia de plaza pública, esta no es ese tipo de batalla, esta no nos dará triunfos”, concluyó.

