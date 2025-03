Fans de Katy Perry venden sus boletos para ver a Lady Gaga y viralizan memes

(captura de pantalla)

Después de más de una década de espera, los seguidores mexicanos de Lady Gaga finalmente podrán disfrutar de su música en vivo. La cantante estadounidense, reconocida como una de las figuras más influyentes del pop contemporáneo, anunció su regreso a México con un concierto programado para el 26 de abril de 2025.

El evento se llevará a cabo en el Estadio GNP Seguros, anteriormente conocido como Foro Sol, en la Ciudad de México. Este espectáculo forma parte de la gira promocional de su séptimo álbum de estudio, titulado “¡Viva la Mayhem!”.

El regreso de Gaga a los escenarios mexicanos marca un momento significativo, ya que su última presentación en el país ocurrió en 2012 durante el “Born This Way Ball Tour”. En aquella ocasión, la artista ofreció un espectáculo que fue ampliamente aclamado por la crítica y que dejó una huella imborrable en sus seguidores, conocidos como “little monsters”.

Desde entonces, los fanáticos han esperado con ansias una nueva oportunidad para verla en vivo, lo que convierte este anuncio en un evento de gran relevancia para la escena musical en México.

Little Monsters vs Katycats

El anuncio de la llegada de Lady Gaga a México generó controversia entre los fanáticos de la música pop, ya que el concierto de la cantante coincidirá con el show previamente programado de Katy Perry en la Ciudad de México. Ambos espectáculos están programados para la misma fecha, lo que ha provocado una división entre los seguidores de las artistas.

La presentación de Katy Perry está confirmada para llevarse a cabo en la Arena Ciudad de México, mientras que Lady Gaga ofrecerá su concierto en el Estadio GNP. Sin embargo, ante el anuncio de Gaga, miles de fanáticos de Perry comenzaron a poner en venta sus boletos, expresando en redes sociales su preferencia por asistir al evento de la intérprete de “Bad Romance”.

Esta situación no pasó desapercibida en internet, donde los usuarios aprovecharon para crear memes que rápidamente se viralizaron. Muchos de ellos destacaron el dilema de elegir entre dos de las estrellas más influyentes del pop internacional, mientras que otros hicieron sátiras sobre la “traición” de los fans de Katy.

¿Cuánto cuestan los boletos para Lady Gaga en CDMX?

Este es el mapa oficial del show Mayhem de Lady Gaga en CDMX. |Fotos: AP - Captura de pantalla Ticketmaster

Platino: $6 mil 229 pesos a $11 mil 392 pesos mexicanos.

Gold: $5 mil 841 pesos a $9 mil 930 pesos mexicanos.

Rosa: $5 mil 231 pesos a $8 mil 631 pesos mexicanos.

Morado: $4 mil 377 pesos a $7 mil 3 pesos mexicanos.

Azul: $3 mil 889 pesos a $6 mil 28 pesos mexicanos.

Zona GNP: $3 mil 645 pesos a $5 mil 103 pesos mexicanos.

Verde B: $3 mil 35 pesos mexicanos.

Naranja B: $2 mil 181 pesos mexicanos.

Verde C: $1 mil 693 pesos mexicanos.

General B: $1 mil 571 pesos mexicanos.