Loret de Mola reacciona a aranceles de EEUU a pesar de los esfuerzos de Sheinbaum por evitarlos: “¿Dio demasiado?”

Loret de Mola recordó las acciones de Sheinbaum para evitar los aranceles. Foto: Cuartoscuro

El pasado mes de febrero se dio a conocer que Sheinbaum había logrado aplazar hasta marzo los aranceles con los que amenazó Donald Trump del 25% a los productos mexicanos.

Esto se festejó como un triunfo de la presidenta de México. Sin embargo, el pasado lunes se dio a conocer que hoy entrarían en vigor dichos aranceles. Sobre el tema habló el periodista Carlos Loret de Mola en su espacio noticioso en el medio Latinus.

Ahí, el periodista se preguntó que si la imposición de aranceles se tomaría como una derrota para Sheinbaum.

Loret de Mola dijo que el gobierno de Sheinbaum había puesto mucho sobre la mesa para evitar los aranceles, y aún así, Trump decidió que este martes entraran en vigor.

“Con Trump todo puede pasar, puede pasar al rato, puede pasar mañana, pasado mañana, pero por lo pronto lo que hay, es que hay aranceles”, dijo el periodista.

Trump impuso aranceles del 25% a productos mexicanos. REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo

Además, se preguntó si nos encontrábamos frente a una mala negociación o si de algo servirá todo lo que se “ofrendó” a Estados Unidos, porque el gobierno de Sheinbaum no escatimó en mandar señales a Trump a los largo de todo este mes para convencerlo de no poner aranceles.

“Envió 10 mil Guardias Nacionales a la frontera, presumió que bajó a la mitad el paso de fentanilo, y de la migración ni se diga, está cruzando menos gente que nunca, pero además le entregó 29 narcos de alto nivel, incluyendo a Caro Quintero, que llevaban 40 años pidiéndolo”, dijo el comunicador.

A esto, hay que sumar las llamadas, las videollamadas, los viajes a Washington del gabinete de Sheinbaum, “por separado, en grupo, los aranceles, las cuotas, el freno de inversiones y hasta las incautaciones de productos a China, ¿Dio México demasiado y al final consiguió muy poco?”.

Dijo que aún no se sabía cuánto tiempo durarían los aranceles, y de eso depende el impacto que tendrá en la economía mexicana. “Puede ser un raspon, puede ser una fractura o puede ser un golpe letal”.

Expuso que para Sheinbaum puede ser perder una batalla, pero no la guerra, o puede ser perder la guerra, o sea, la derrota total. “Solo el tiempo nos dirá si valió la pena todo lo que hizo el gobierno de México para intentar convencer a Trump, primero, de que no son un gobierno asociado con los cárteles, segundo, que lograron frenar el paso de migrantes, tercero, que lograron frenar el paso de fentanilo, y cuarto, que no están haciendo negocios tramposos con China”.

Sheinbaum realizó varias acciones por un mes para evitar la imposición de aranceles. EFE/ Mario Guzmán

Recordó que desde el fin de semana, el secretario de comercio de Trump, anticipó que el presidente estadounidense no estaba contento con el tema del fentanilo, que había avances con la disminución del flujo fronterizo, pero que mucha gente seguía muriendo en Estados Unidos a causa del fentanilo.

Al preguntarle a Trump si hablaría con Sheinbaum, se limitó a responder que le tenía mucho respeto, y dejó en claro que los aranceles se iban a aplicar.

“Trump fue muy claro al advertir que ni México ni Canadá pueden hacer nada para evitar los aranceles”, recordó Loret de Mola.