Verónica Castro descarta totalmente regresar a la televisión y esto dijo de volver a enamorarse

Verónica Castro regresa a España tras años de ausencia y participa en “Hay una cosa que te quiero decir” (Twitter/@vrocastroficial)

La reconocida actriz mexicana Verónica Castro realizó una emotiva visita a España, donde participó en el programa de televisión Hay una cosa que te quiero decir, transmitido por Telecinco.

Durante su aparición, la artista no sólo fue recibida con gran entusiasmo por el público y el presentador Jorge Javier Vázquez, sino que también protagonizó un conmovedor momento al brindar apoyo a una seguidora que atraviesa un difícil momento personal.

Esta visita marcó el regreso de Castro al país europeo tras varios años de ausencia, motivada por una invitación especial del programa.

La actriz, conocida internacionalmente por su participación en telenovelas como Los ricos también lloran y Rosa salvaje, explicó que no había vuelto a España desde el fallecimiento de dos grandes amigas, Rocío Dúrcal y Rocío Jurado.

“Fallecieron mis dos Rocíos y desde ahí me descoloqué, me puse muy triste y esperé al momento exacto”, confesó Castro durante su entrevista.

Durante su visita, sorprende a Josefa, una seguidora de 80 años que enfrenta el duelo por la muerte de su esposo (Recorte)

La visita, que inicialmente parecía un viaje personal, se reveló como un gesto de solidaridad hacia una seguidora de 80 años que perdió a su esposo durante la pandemia de COVID-19.

Un homenaje a una seguidora fiel y un mensaje de esperanza

El programa de Telecinco organizó la visita de Verónica Castro como una sorpresa para Josefa, una mujer octogenaria y campeona de petanca en Cataluña, quien ha enfrentado un profundo duelo tras la muerte de su esposo, Paco, en 2021.

Las hijas de Josefa solicitaron ayuda al programa para devolverle la alegría a su madre, quien había perdido las ganas de vivir tras la partida de su compañero de vida. Josefa, gran admiradora de Castro, solía disfrutar junto a su esposo e hijos de las tardes viendo la telenovela Los ricos también lloran, un recuerdo que ahora atesora con nostalgia.

La llegada de la actriz al plató fue recibida con una ovación de pie por parte del público, un gesto que emocionó profundamente a Castro.

La actriz declara que no planea regresar a la televisión tras 58 años de carrera y que prefiere viajar y disfrutar (Foto: Captura de pantalla)

“¡Dios mío! ¡Qué bonito recibimiento, Jorge! Te agradezco esta invitación. No sabes lo bien que me ha hecho sentir”, expresó la actriz visiblemente conmovida.

Durante el encuentro, Verónica sorprendió a Josefa, quien no pudo contener las lágrimas al abrazar a su ídolo.

La actriz le dedicó palabras de aliento y un mensaje lleno de cariño: “¡A comer bien y a jugar la petanca mucho!”. Además, le entregó una carta en la que expresó su admiración por su fortaleza y dedicación a su familia.

Reflexiones sobre la vida personal y profesional de Verónica Castro

En su conversación con Jorge Javier Vázquez, Verónica Castro también abordó aspectos de su vida personal y profesional. Cuando el presentador le preguntó sobre su preferencia por hombres poco agraciados físicamente, la actriz respondió con humor: “No sé si será la suerte...”.

Sin embargo, fue contundente al hablar sobre la posibilidad de volver a enamorarse: “¡No, gracias! Ya aprendí el camino”.

Estas declaraciones reflejan una etapa de plenitud y tranquilidad en la vida de la actriz, quien aseguró que ahora prefiere disfrutar de actividades como viajar y comer.

En cuanto a su carrera, Castro dejó claro que no tiene planes de regresar a la televisión. “Ya fue, tengo 72 y ya no se me antoja... se me antoja comer, viajar, venir a Madrid. Ya fue mucho caminar, 58 años trabajando, desde los 14”, afirmó.

Estas palabras confirman su decisión de priorizar su bienestar personal tras décadas de una exitosa trayectoria artística que la ha consolidado como una figura icónica en el mundo del espectáculo.

Verónica Castro destaca la conexión única con España gracias al éxito de sus telenovelas como “Los ricos también lloran” (Foto: Twitter/@vrocastroficial)

Un vínculo especial con España y su público

La relación de Verónica Castro con España ha sido significativa a lo largo de su carrera. Su participación en telenovelas le otorgó un lugar especial en el corazón del público español, que continúa recordándola con cariño.

Durante su visita, la actriz expresó su alegría por regresar al país y reencontrarse con sus seguidores. “Tenía años, desde que falleció la Jurado... Muchas historias aquí con muchos amigos, me da mucho gusto regresar porque es una muy bonita invitación que espero pronto les llegue a ustedes y la vean”.