Los 10 podcasts más escuchados de Spotify México hoy

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Spotify. (Infobae)

Los podcasts son productos de audio que están a disposición a través de archivos o plataformas por streaming, como es el caso de Spotify y una de sus grandes ventajas es que el usuario puede escucharlo cuando lo desee y cuantas veces quiera.

Así como en el nuevo milenio las personas pueden estar al tanto de las noticias de su país al tener aplicaciones de medios de comunicación o ver los catálogos de películas desde el celular, también pueden disfrutar de escuchar noticias, historias, relatos, entrevistas, entre otras a través de sus dispositivos móviles sin necesidad de estar pegado a su pantalla y con la posibilidad de hacer otras tareas simultáneamente.

Acá traemos un listado de las producciones más populares del momento

1. Las Alucines

Somos Lupita Villalobos y Quesito (Kass Quezada), dos amigas alucines que hacen este podcast de comedia, nos reímos de situaciones y anécdotas de nuestra vida, unas son verdad y otras mentira..

2. Relatos de la Noche

En la tradición de los clásicos de la radio, aquí se cuentan las historias, relatos y leyendas que habitan las calles de México e Iberoamérica.

3. Farid Dieck | Relatos y Reflexiones

Mis amigos me dicen Faro. Relato historias y películas y reflexiono sobre ellas. Estudié Psicología, una maestría en clínica psicoanalítica y curso otra en psicoterapia psicoanalítica. Me gusta leer filosofía y escribir poesía.

4. HABLEMOS DE LO QUE NO EXISTE

Experiencias PARANORMALES - Creepypastas - Relatos de HORROR - Historias de TERROR El Miedo nunca había sido tan Relajante.

5. La Cotorrisa

Ricardo Pérez y Slobotzky se ponen a cotorrear como siempre, pero ahora lo están grabando. Escúchalos todos los miércoles hablando de noticias extrañas, datos curiosos, anécdotas hilarantes y aliviana el ombligo de la semana. Nuevo episodio todos los miércoles y domingo

6. EXTRA ANORMAL

Hola! Bienvenido a este tu espacio, donde pasaremos muchas horas hablando de temas extra anormales que mis seguidores me hagan llegar, prepárate y disfruta de mucho terror.! Distribuido por Genuina Media

7. La cuarta es la vencida

Somos seres en constante evolución, en un proceso de vida en el cual caerse y levantarse es parte de nosotros y el encontrarse a sí mismo parece una tarea de nunca acabar, en el podcast la cuarta es la vencida, obtendrás herramientas que te ayudarán a serenar aspectos que estén causándote malestar emocional, psicológico o de tu diario vivir.Laura Arias creó este Podcast para hablar temas relacionados con la salud mental, brindándote herramientas y en cada episodio, una charla con una perspectiva diferente.Bienvenidx a este espacio en el que aprenderás que la tercera NUNCA es la vencida. Hosted on Acast. See acast.comprivacy for more information.

8. Seis de Copas

Plática entre amigas

9. pepe&chema podcast

Historias únicas con personajes fuera de lo común. Distribuido por troop audio.

10. Noche De Chicxs

Conducido por Xanic, Comediante mexicana, Noche de Chicxs más que un podcast, es una piyamada con tus amigas, amigos y amigues. Aquí creemos firmemente en que el chismecito da vida así que acomódate, prepárate unas palomitas, ponte tu mascarilla favorita, que vamos a leer y comentar los mejores storytimes de toda la internet ! Capítulos nuevos todos los Martes y Jueves a las 6pm

A finales del 2024, Spotify lanzó su lista de los Top Podcast en México y no hay duda de que los gustos de los oyentes son cada vez más variados y diversos.

En el primer lugar brilla “Las Alucines”, seguido muy de cerca por “La J y la M” en la segunda posición. El tercer puesto se lo lleva “Relatos de la Noche”, mientras que Farid Dieck | Relatos y reflexiones se queda con el cuarto lugar. Cerrando el top cinco está el ya clásico “La Cotorrisa”.

Más abajo en la lista encontramos a “Hablemos de lo que existe”en el sexto lugar, seguido de “Penitencia” en el séptimo. En el octavo puesto está “Creativo”, mientras que “Aterrados” y “Hermanos de Leche” completan el noveno y décimo lugar, respectivamente.

Esta selección deja claro que el podcast en México no solo está creciendo, sino que cada vez ofrece más opciones para todos los gustos. Desde historias que te erizan la piel hasta charlas desenfadadas, hay un espacio para cada tipo de oyente.