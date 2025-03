Gustavo Adolfo Infante acusa posible complot contra Imelda Tuñón para desprestigiarla: “Te hicieron un montaje”

Gustavo Adolfo Infante celebró que Imelda Tuñón recuperara la custodia de su hijo. (Fotos: @saleelsoltv, @imetunon, @maribelguardia, Instagram)

Una jueza de la Ciudad de México falló a favor de la cantante Imelda Tuñón, quien contrademandó a su suegra, la actriz Maribel Guardia, para recuperar la custodia de su hijo de siete años, fruto de su relación con el fallecido artista Julián Figueroa.

El pasado 1 de marzo, la cantante de K-Pop recuperó al menor, mientras la defensa legal de la contraparte sostiene que la medida será temporal.

El caso Maribel Guardia vs. Imelda Tuñón

En enero, Maribel Guardia obtuvo la custodia temporal de su nieto luego de presentar una demanda contra Tuñón por presunto abandono y violencia familiar. Detalles de la demanda, filtrados en X (antes Twitter), indicaban que la actriz presentó testimonios, fotografías y grabaciones para acreditar que su nuera era adicta y no apta para garantizar la integridad del menor.

Una de las grabaciones, divulgada por el reportero de nota roja Carlos Jiménez, ‘C4’, muestra a Tuñón presuntamente recogiendo drogas que previamente fueron dejadas por un narcomenudista en la entrada de la casa de Maribel Guardia.

La cantante siempre negó las acusaciones. Además de afirmar que las autoridades de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes no le realizaron pruebas toxicológicas, se sometió a exámenes clínicos cuyos resultados compartió a través de sus redes sociales.

Imponen orden de restricción contra Maribel Guardia

El viernes, el periodista Gustavo Adolfo Infante informó que autoridades capitalinas acudieron a casa de Maribel Guardia para notificarle la nueva orden y trasladar a su nieto con su madre, quien, a partir de ese momento, se encargaría de su cuidado.

“Anoche José Julián regresó con su mamá @imetunon después de permanecer por varios días con su abuelita @MaribelGuardia. Lo más impactante del caso es que un juez ordenó una restricción para la estrella costarricense, quien tiene prohibido acercarse a su nieto. ¿Habrá algo más?”, escribió el presentador de Imagen Televisión.

Infante, quien ha mostrado una inclinación hacia la versión de Imelda Tuñón, dividió opiniones al publicar un tuit donde dejaba entrever que la actriz y su defensa legal pudieron haber fabricado pruebas.

“Felicidades. Era muy evidente que te hicieron un montaje para quitarte a tu hijo y desprestigiarte. Lo que sucede es que los actores que contrataron no fueron convincentes en esta puesta que mal dirigieron”, escribió el comunicador en respuesta a una publicación donde Tuñón confirmaba que su hijo ya estaba con ella.

La reacción de Maribel Guardia

En otro espacio, Gustavo Adolfo Infante reveló que fuentes cercanas a Maribel Guardia le aseguraron que estaba destrozada por el revés legal. Por su parte, Marco Chacón, esposo de la actriz, dijo a El Universal que la medida no era permanente:

“Se llevó a cabo una diligencia en un juzgado familiar y se determinó, de manera provisional, por la jueza que atendió el asunto, que el niño esté con su madre. Se resolverá en una audiencia próxima el fondo de esta misma diligencia de anoche”.

Imelda Tuñón, en un amplio texto divulgado en Instagram, escribió: “El día de ayer recuperé a mi hijo después de 38 días en los que fui privada de cualquier contacto con él.

Agradezco a las autoridades que actuaron apegadas a la ley. Pude demostrar la falsedad de las acusaciones en mi contra. Hoy mi hijo está donde debe estar, todo hijo debe estar junto a su madre. Dios es bueno”.

No obstante, este giro en los acontecimientos no anticipa el final del proceso legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón. Hasta el momento, la cantante no ha dado a conocer si emprenderá acciones legales por la presunta fabricación de pruebas en su contra.

