Nepotismo en México: Ricardo Monreal no cree correcto que entre hermanos se sucedan el poder en Zacatecas

Ricardo Monreal se pronunció sobre el reportaje de The New York Times. (REUTERS/Luis Cortes)

El Coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, no cree correcto que su hermano Saúl, quien busca contender para el gobierno de Zacatecas, suceda al actual gobernador de dicho estado, David Monreal, quien también es hermano de ambos políticos, señaló el también líder de la Junta de Coordinación Política en la cámara legislativa, en el marco de la aprobación de la reforma constitucional para evitar el nepotismo en el gobierno.

En declaraciones a la prensa, Ricardo Monreal señaló que, como Cámara revisora, los diputados se encuentran analizando la propuesta de reforma hecha por la presidenta Claudia Sheinbaum a principios de febrero; aseguró que dentro del grupo parlamentario que dirige hay debate, y que no está todo decidido al respecto.

Al cuestionarle qué es lo que le favorece a los Monreal, que la reforma inicie en 2027, como se tiene previsto en el proyecto, o en el 2030, cambio que se propone desde la esfera política, el diputado aseguró que " favorece que la gente decida".

“Nosotros no tenemos problema... miren, yo tengo más de 40 años de ser legislador, esta es la cuarta vez que soy diputado federal, , he sido tres veces senador y fui gobernador. Todo fue por elección popular, la gente confió en nosotros, y en más de 40 años que tengo de ser servidor público, nunca he sido llamado por un Ministerio Público o por un juez” afirmó el político, asegurando que ha desempeñado con honestidad sus cargos.

Quiénes son políticos que se beneficiarían con la aplicación tardía de la reforma contra el nepotismo y la no reelección (Jovani Pérez)

“Y así mis hermanos, que uno es gobernador y otro senador, son por elección popular. La gente decidió que fuera así, pero si entra esta reforma , yo estoy de acuerdo”. Cuando los reporteros insistieron en su posición sobre las pretensiones políticas de su hermano Saúl, quien es senador federal por Morena, Ricardo aseguró que, muy en lo personal, “no sería correcto que mi hermano sustituyera a su hermano”.

La decisión de atrasar la aplicación de la reforma, en caso de ser aprobada, ha generado controversia ya que se estima que posponer su aplicación hasta el año 2023, año de elecciones estatales y federales, podría favorecer a figuras como Félix Salgado, Saúl Monreal y Ruth González (esposa del gobernador de SLP, Ricardo Gallardo), quienes tienen ambiciones políticas de poder gobernar Guerrero, Zacatecas y San Luis Potosí respectivamente.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el marco del aniversario de la Constitución Mexicana, envió a las cámaras legislativas una iniciativa de reforma que busca garantizar la no reelección y la prohibición expresa del nepotismo en cargos de elección popular.

Esta propuesta de reforma fue aprobada en lo general por la Cámara de Senadores, después de ser avalada en comisiones, y tras una intensa discusión por una modificación al proyecto original que señala que entre en vigor a partir de los procesos electorales federales y locales del 2030, y no en 2027.

La iniciativa fue turnada a la Cámara de Diputados, quienes esperan aprobarla sin ningún problema.