Flor Rubio llama “payasaditas” a las declaraciones de Galilea Montijo sobre Capi Pérez: “No vive en este mundo”

Galilea Montijo negó enemistad con el Capi Pérez, pues aseguró que no lo conoce. (Instagram)

Galilea Montijo sorprendió al decir que no conoce a Capi Pérez en una reciente entrevista para el podcast de Karime Pindter; pese a la “rivalidad” que existe entre televisoras, la conductora aseguró que no ubica al comediante y presentador.

De acuerdo con Montijo, no sabía que existía un “Capi” en TV Azteca hasta que en una ocasión lanzó un comentario sobre ellos “burlándose”.

“No tengo el gusto de conocerlo, no sé quién es. No es cuestión de competencia ni nada, me lo hicieron saber porque él se burló de nosotros, algo dijo y yo pensé, la competencia la traen ellos en su cabeza”, expresó.

Debido a que el tiempo en que ambos aparecen frente a la pantalla es en el mismo horario, la también actriz mencionó que no tiene tiempo de ver el trabajo que realiza.

“Nunca lo he visto en mi vida porque ¿a qué hora vas a estar viendo televisión?, yo no veo ni los programas del otro lado, porque estoy metida en mi chamba”, explicó.

La conductora dijo que no tiene tiempo de ver el trabajo del Capi Pérez. (Captura programa Hoy)

Para la conductora de “Hoy” no es apropiado emitir críticas porque no sabes en qué momento la vida te puede ponder en otro lugar; y aunque no le guarda rencor al comediante por los comentarios que hizo en el pasado, asegura que es mejor no hablar mal de otras personas.

Flor Rubio arremete contra Galilea Montijo por no conocer al Capi Pérez

Las palabras de la presentadora de 51 años no tardaron en volverse virales, por lo que en el reciente programa de “Dulce y Picosito”, Flor Rubio, compañera del Capi Pérez, las definió como “payasaditas” de conductoras importantes.

“Honestamente me pareció totalmente poco creíble, porque en qué mundo vive Galilea, ella decía en el podcast ‘ay es que yo me la paso todas las mañanas aquí, no veo los programas’, claro que no los ve, yo tampoco los veo, pero vivo en este mundo”, expresó la periodista de “Venga la Alegría”

Flor Rubio considera poco creíble que Galilea Montijo no conozca a Capi Pérez (Especial Infobae: Jesús Aviles)

De acuerdo con la especialista en temas de espectáculos, la trayectoria de su compañero va mucho más allá de TV Azteca, por lo que considera imposible que Galilea Montijo no lo conozca.

“Es una figura muy importante en TV Azteca, como lo es Galilea para Televisa. No conocer al Capi es como no ‘vivir en este mundo. Si de verdad no lo conoce, no vive en ese mundo”, señaló.

Ante los argumentos de la presentadora sobre las razones por las que no conoce a su colega, Rubio señaló que se debe ubicar a la competencia, por lo que sus palabras son “payasaditas” de conductoras importantes.