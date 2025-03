Daniel Bisogno confesó antes de morir que tomó esta droga ilegal

El conductor de televisión falleció este 20 de febrero Crédito: X/@AztecaNoticias

El periodista y comediante mexicano Daniel Bisogno falleció dejando un destacado legado en los medios de comunicación y el entretenimiento. Reconocido por su participación en el programa de espectáculos Ventaneando, transmitido por TV Azteca, Bisogno se distinguió por su estilo irreverente y directo, que lo convirtió en una figura emblemática de la televisión mexicana durante más de dos décadas.

Además de su trayectoria en la televisión, Bisogno incursionó en el teatro y la radio, mostrando su versatilidad en distintos escenarios. Participó en obras de comedia y en producciones teatrales que fueron bien recibidas por el público, consolidando su estatus como un comunicador multifacético.

Daniel Bisogno falleció por complicaciones de un trasplante de hígado, tratamiento que necesitaba después de que subir y bajar de peso con gran intensidad le provocó diversos problemas de salud.

El doctor le recomendó a Daniel Bisogno consumir marihuana

Daniel Bisogno reapareció en la televisión a dos meses de someterse a un trasplante de hígado. (Ventaneando / Facebook)

En una entrevista que Daniel Bisogno concedió a Jordi Rosado confesó que fue el mismo doctor el que le recomendó tomarse una gomita de marihuana, no obstante, no le gustó.

Según Bisogno, el doctor le dijo: “Como no puedes echarte un trago, puedes echarte una gomita de mota si quieres. Porque te va a faltar lubricante social, de que una copita que te haga platicar”.

No obstante, Daniel explicó que dicha sustancia no le funcionó: “Pero con la gomita me da para abajo, entonces yo necesito ir para arriba, por eso el café me pone chido. La gomita de marihuana es lenta, entonces a mí no me funciona”.

¿Qué es y cómo funciona una gomita de marihuana?

- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las gomitas de marihuana son comestibles elaborados con cannabis, diseñados para consumir de manera oral. Estas golosinas suelen tener una apariencia y textura similar a las gomitas tradicionales, pero contienen compuestos activos extraídos de la planta de cannabis, como THC (tetrahidrocannabinol) o CBD (cannabidiol).

El THC es el principal componente psicoactivo del cannabis, responsable del efecto de euforia o “colocón”. Por otro lado, el CBD no genera efectos psicoactivos, pero se asocia con posibles propiedades terapéuticas, como la reducción del estrés, la ansiedad o el dolor crónico. Dependiendo de la dosis y el tipo de gomita, los efectos pueden variar de relajantes hasta eufóricos.

El funcionamiento de estas gomitas radica en la metabolización de los compuestos por el sistema digestivo. Luego de ingerirlas, los componentes activos pasan al hígado, donde se descomponen en metabolitos que son liberados al torrente sanguíneo. El efecto de una gomita puede tardar entre 30 minutos y 2 horas en manifestarse, y suele durar más tiempo que al fumar cannabis.

El consumo responsable es crucial, ya que la potencia puede variar según el producto. Es importante seguir las recomendaciones de dosificación para evitar efectos indeseados. Además, estas gomitas pueden ser legales o no, dependiendo de la regulación de cada país.