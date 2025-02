Belinda lanza contundente mensaje sobre el apoyo entre mujeres pese a desplante de Ángela Aguilar

Belinda habló sobre la importancia del apoyo entre mujeres dentro de la industria. (IG: @belindapop)

Belinda vive uno de sus mejores momentos en la música, pues además del reciente lanzamiento del sencillo “La Cuadrada”, junto a Tito Double P, se presentó en el escenario de Premios Lo Nuestro 2025 y sorprendió al lucir un increíble atuendo de color rojo.

Debido a que en el mismo evento se encontraba Ángela Aguilar, se difundió un video en el que parece que la cantante de “Gotitas Saladas” no disfrutó de la presentación de la exprometida de su esposo, Christian Nodal.

A través del breve clip que circula en redes sociales, se observa a la hija de Pepe Aguilar levantarse de su asiento al inicio del show musical de Belinda, acción que fue interpretada como un desplante hacia la cantante por varios usuarios.

Usuarios reaccionaron con memes y críticas (X/EnriiquePOP)

Sin embargo, todo parece indicar que el momento pasó desapercibido por Belinda Peregrín Schüll, nombre de pila de la intérprete, pues en una reciente entrevista habló sobre la importancia del apoyo entre mujeres y revivió el momento que pasó junto a la cantante Annita en una pasarela.

Belinda ignora desplante de Ángela Aguilar y refuerza el apoyo entre mujeres

Después de su presentación en Premios Lo Nuestro 2025, la cantante de éxitos como “Bella traición” y “Ángel”, recordó su pasado en una plática con Violeta Moreno, donde resaltó la importancia del apoyo entre mujeres.

“No me arrepiento de las decisiones porque, al final del día, aunque no hayan sido muchas veces positivas, me han forjado como mujer”, explicó.

Sus palabras fueron interpretadas como una referencia a su exrelación con el sonorense; y aunque no mencionó su nombre, también llamó la atención que lanzó un mensaje para las mujeres días después del supuesto desplante que le hizo la joven integrante de la dinastía Aguilar.

“Admiro mucho a las mujeres, amo mucho a la mujer, la admiro, la respeto, armo la voz de la mujer en la música”, explicó.

Belinda habla del apoyo entre mujeres pese a desplante de Ángela Aguilar. Crédito: EFE

Asimismo, también resaltó la importancia del apoyo entre mujeres dentro de la industria, por lo que recordó el momento que vivió meses atrás con la cantante Annita, quien le ofreció su mano al caerse en una pasarela.

“No sabemos cuándo vamos a necesitar que una mujer nos levante o nos ayude a salir de un momento complicado, como yo tuve a Annita que me ayudó a levantarme en París y fue un momento mágico o icónico”, explicó.

Finalmente, la cantante de 35 años aseguró no estar arrepentida de ninguna de las situaciones que ha vivido en el pasado, pues cada una de ellas la ha forjado como persona, mujer y artista.

“Cada momento que he vivido, aunque a lo mejor no haya sido agradable, al final me ha nutrido”, puntualizó.