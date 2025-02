Los memes que dejó el sismo en CDMX este viernes 28 de febrero

Captura de pantalla

La tarde del viernes 28 de febrero se registró un sismo de magnitud 5.1 en Iguala, Guerrero, mismo que fue perceptible en la Ciudad de México, aunque no ameritó la activación de la alerta sísmica, sin embargo, pese al susto, los internautas no dejaron pasar el momento para publicar algunos memes.

Los habitantes de la capital se vieron sorprendidos a las 13:39 hrs del último día del mes, luego de que un movimiento telúrico fuera percibido en distintos puntos de la ciudad, el cual ocasionó la evacuación de algunos edificios, aunque no se registraron afectaciones, por fortuna.

Captura de pantalla

Las autoridades dieron a conocer que el movimiento no requirió de la activación de la alerta sísmica, ya que las ondas no superaron la magnitud adecuada para activar los sensores, situación que sin duda causó inquietud en varias personas, ya que solo percibieron el movimiento, pero no se escucharon los altavoces.

Captura de pantalla

A pesar del susto que esto generó, los internautas no desaprovecharon la oportunidad para compartir memes, siendo uno de los temas más comentados el hecho de que se presente justo en el último día del mes y lejos de septiembre, mes catalogado en México como aquel en el que más se presentan temblores, aunque esto no ha sido confirmado de ninguna forma.

Captura de pantalla

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, compartió mediante su cuenta oficial de X: “En relación al sismo registrado en la Ciudad de México, se activa protocolo de seguridad. Estamos en contacto con @SSC_CDMX y @SGIRPC_CDMX. Por el momento, no se reportan incidencias. Espero que todos se encuentren bien”.

Captura de pantalla

Captura de pantalla

De la misma forma, las autoridades hicieron un llamado a mantenerse atentos a los canales oficiales, para estar informados de lo que ocurre tras el sismo. Además, pidieron mantener la calma y entender la razón por la cual no se activaron los altavoces en la CDMX.

Captura de pantalla

En lo que respecta a Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda compartió: “hace unos minutos se percibió un sismo en Guerrero, por lo que a través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Guerrero hemos activado los protocolos correspondientes. Por favor, ante cualquier emergencia, comunícate al número #911″.

Captura de pantalla

Captura de pantalla

De la misma forma, te compartimos algunos de los memes que compartieron los usuarios en X, recordando que es común que las personas tomen este tipo de situaciones con humor, luego del susto que se presenta.

Captura de pantalla

Captura de pantalla